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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨立委初選登記今截止　全台15選區「黨內互打」一次看

▲▼王世堅、何志偉。（圖／記者林敬旻攝）

▲王世堅（左）挑戰何志偉（右）連任之路，爭取立委提名。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨區域立委初選登記24日截止，根據統計，全台灣共有15個選區非同額競選，擬於4月17日至5月5日執行初選民調。儘管黨主席賴清德選前拋出「誠信條款」，不建議剛當選的縣市議員轉戰立委初選，不過，仍有多位縣市議員挑戰現任黨籍立委，包括台北市議員王世堅挑戰立委何志偉；屏東縣議員陳明達挑戰立委鍾佳濱；嘉義市議員黃露慧挑戰立委王美惠；嘉義縣議員黃榮利挑戰立委蔡易餘。

台北市議員王世堅挑戰立委何志偉　北台灣5初選區激戰

昔日為謝系的王世堅周一前往民進黨台北市黨部領表登記，投入台北市第二選區（大同區、士林區38里）初選，挑戰綠色友誼連線的何志偉，還意有所指地隔空嗆聲「我信賴（指賴清德的競選口號「信賴台灣」），不信邪」，包括英系議員洪健益、劉耀仁、陳慈慧、張文潔、吳沛憶、正國會議員林世宗、許家蓓等人均同台力挺；何志偉則表示，尊重個人生涯規劃，並自評「做事不做秀」、「一直守著對大家的誠信」反酸，雙方隔空駁火。

台北市第七選區（信義區、松山區13里）方面，現任立委為國民黨立委費鴻泰，但因上屆得票率超過42.5％，本屆為初選區，除了新系市議員許淑華再度爭取提名，英系市議員洪健益也登記角逐。

新北市方面，現任正國會立委余天表態不連任新北市三重區（三重區103里）立委，包括同屬正國會、去年放棄連任市議員的李坤城，以及蘇系市議員李余典、英系市議員彭佳芸均登記參選，爭取民進黨提名；新北市第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口 區、泰山區）方面，湧言會前市議員何博文跨區再戰外，去年獲得呂家支持參與市議員初選卻失利的淡江大學助理教授彭莉惠登記角逐；第四選區（新莊區75里）現任蘇系立委吳秉叡，亦面臨去年角逐市議員初選落馬的許文琪競爭。

桃園市方面，共有3個選區需初選，包括：桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區13里）現任立委鄭運鵬，面對前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓競爭；桃園市第四選區（桃園區66里）有前立委余宛如、前市議員范綱祥、去年選議員落選者蕭立妍登記參選，出線者將挑戰國民黨立委萬美玲連任；桃園市第五選區（平鎮區、龍潭區）則有市議員劉仁照、市議員楊家俍登記，盼代表民進黨對戰國民黨立委呂玉玲。

此外，由於基隆市現任立委蔡適應早早表態不爭取連任，同為現任市議員的張秉鈞、張之豪、鄭文婷在最後一天登記參選，爭取民進黨提名。

▲▼民進黨團 輿情回應記者會 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬面對初選競爭。（資料照／記者屠惠剛攝）

黃國書不連任台中市議員搶接棒　蔡易餘面臨「黃家班」挑戰

台中市第六選區（西區、中區、東區、南區）方面，無黨籍立委黃國書因線民案承諾「3退」，表態不再連任，包括新系市議員黃守達、正國會市議員江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖均登記角逐；彰化縣第二選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）部分，正國會立委黃秀芳爭取連任，同屬正國會的前黨部主委邱建富原表態參選，最終未登記。

此外，包括嘉義縣、嘉義市都出現現任縣市議員挑戰現任立委的狀況，例如去年底就掛出「挺賴」看板、出身自「黃家班」的新科議員黃榮利，周五登記參選嘉義縣第一選區（六腳鄉、東石鄉、朴子市、太保市、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉）立委初選，挑戰英系立委蔡易餘；嘉義市部分，有「市政老師傅」封號的已故嘉義市議員黃正男之女、現任市議員黃露慧、前市議員凌子楚也登記參選，將與英系立委王美惠競爭。

▲▼立委蔡易餘(右)曾上過周玉蔻廣播節目 上午在財政委員會休息時間與同黨立委王美惠一同喝能量飲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲同屬英系的王美惠（左）與蔡易餘（右）都面對初選挑戰。（資料照／記者屠惠剛攝）

台南、屏東、台東都有黨內競爭　綠高層「對初選機制有信心」

台南市方面，民進黨立委賴惠員尋求連任台南市第一選區（後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區）立委，但面臨台南市政府前觀光旅遊局長郭貞慧挑戰，郭貞慧與上屆立委初選失利的農委會前副主委李退之是夫妻，「兩個女人的戰爭」也引發黨內熱議。

屏東縣方面，屏東縣第一選區（里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、麟洛鄉、屏 東市、內埔鄉）出現黨內競爭，新系立委鍾佳濱尋求連任，但出身自屏東縣里港鄉的三連霸縣議員陳明達、農委會農田水利署屏東管理處長黃信茗有意爭取提名；台東縣部分，英系立委劉櫂豪登記參與黨內初選，而昔日數度與劉競爭提名的前立委賴坤成也登記，賴更喊出「只做一屆」訴求，盼重返國會。

對於此次有多名現任議員登記參選，違反「誠信條款」的建議內容，黨政人士說，立委初選本周登記後，將會有協調期，提名小組成員會各自到責任區協調，在4月17日初選民調前，會繼續協調，「民進黨會給價值取向，讓從政黨員面對，而最終決定來自選民，非政黨指揮，這在民主社會上很重要」。

至於若協調未果，賴清德是否將出面處理？黨政人士說明，初選有其機制，黨部責任就是確保初選機制，在公平公開的方向前進，「我對這機制很有信心」，而政治考量不能超越這些原則。

陳明文表態交棒兒子　江永昌未登記「不選連任」

此外，本次立委初選為同額競選，但登記者非現任立委者，共有3個選區，包括：南投縣議員蔡銘軒登記參選南投縣第一選區（草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、仁愛鄉、中寮鄉、魚池鄉）、立委陳明文交棒兒子陳冠廷參選嘉義縣第二選區（溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、新港鄉、民雄鄉、竹崎鄉、中埔鄉、番路鄉、阿里山鄉、大埔鄉）、屏東縣議員許展維登記參選屏東縣第二選區（萬丹鄉、泰武鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、新埤鄉、來義鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、春日鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、車城鄉、滿州鄉、恆春鎮、琉球鄉）。

另還有4個初選區無人登記，包括：現任立委為國民黨王鴻薇的台北市第三選區（中山區、松山區20里）、民進黨立委江永昌的新北市第八選區（中和區76里）、國民黨立委魯明哲的桃園市第三選區（中壢區73里）、國民黨立委謝衣鳳的彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉）。據悉，江永昌無意再戰，該選區需採徵召。

▲▼民進黨立委初選登記名單。（圖／記者詹宜庭製）

▲▼民進黨立委初選登記名單。（圖／記者詹宜庭製，點圖放大）

▲▼民進黨立委初選登記名單。（圖／記者詹宜庭製）

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