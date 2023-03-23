旅客從日本帶「10顆半熟蛋」搭機回台　被攔下全部銷毀開罰3萬

▲台灣旅客從日本攜帶10顆溫泉半熟蛋回台，結果被全數攔下銷毀，開罰3萬元。（圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣一名旅客近日赴日本旅玩，但21日搭機返台時，在行李內攜帶10顆雞蛋，被海關全數扣下銷毀，還因為沒有事先申報，遭開罰新台幣3萬元。檢疫單位表示，日本是高病原性禽流感的疫區，雞蛋不能輸入，但可寬容旅客攜帶全熟蛋申報入境，然而被扣下的10顆蛋均屬「半熟蛋」，必須全數銷毀。

一名旅客21日從日本搭機回台，但在松山機場準備入境時，被海關發現行李中有10顆未申報的半熟溫泉蛋，總重0.6公斤，因此全數扣下銷毀，並開罰3萬元。行政院農委會動植物防疫檢疫局基隆分局表示，日本並不是高病原性禽感的非疫區，所以日本的鮮蛋不能輸入。

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不過，針對旅客有一個比較寬鬆的規定：如果攜帶的雞蛋已經被煮熟（例如超商販賣的茶葉蛋），蛋黃和蛋白均完全凝固，就可以申報後攜帶入境。這起案例中，被查獲的10顆雞蛋都是「半熟蛋」，即便向關務署申報也不能入境，才全數銷毀。

防檢局基隆分局提醒，雞蛋屬於需檢疫項目，入境前須申請檢疫，因為違規旅客是初犯，所以僅依動物傳染病防治條例開罰3萬元，但法規最重可罰到100萬元。如果旅客不慎誤帶，或手上物品不確定能不能攜帶入境，可以在出關前主動到檢疫櫃檯洽詢，只要主動申報就不會受罰。

▼旅客從松山機場入境，但未主動申報挨罰。（圖／記者賴文萱攝）