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濃霧鎖金門！機場開開關關航班大亂飛不了　上千旅客滯留

記者林名揚／金門報導

金門地區22日出現濃霧，能見度不佳，金門機場上午因此取消多次航班，上午取消15航班共有700多名旅客受到影響，旅客也只能無奈守在機場等候濃霧散去，機場在中午能見度改善後，緊急公告恢復航線，但到了下午2點半因濃霧加側風影嚮又再度關場，目前滯留旅客上千人。

▲▼霧鎖金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門機場因濃霧關閉，上千旅客滯留。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門機場一早7、8點就湧現許多旅客，要搭飛機到台灣，得知因濃霧影響航班也只能無奈排候補等候，有阿伯與妻子因孫子結婚要飛到台灣，現在也只能繼續等待消息，雖然離孫子婚禮還有2天，還是難免擔心排不到候補機位。

▲▼霧鎖金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門機場因濃霧關閉，許多班機取消。（圖／記者林名揚翻攝）

金門機場今天（22）因受濃霧影響，截至中午12時50分，已取消15航班，受影響行程旅客700餘人，緊急貼出暫緩報告公告，請旅客耐心等候，天候狀況若有改善，也協請航空公司加班或放大機型疏運滯留旅客。

▲▼霧鎖金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門機場因濃霧關閉，旅客擠在航空公司櫃臺前心急如焚。（圖／記者林名揚翻攝）

而濃霧不僅影響空運，海運能見度同樣不佳，上午小三通五通航線因此取消，許多旅客也只能在港口等待，所幸中午霧氣漸漸消散，因航行能見度達開航標準，公告金門-五通航線自12時25分起恢復航駛，旅客搭船前，請預先向船公司確認航班。

▲▼霧鎖金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門機場因濃霧關閉，上千旅客滯留。（圖／記者林名揚翻攝）

近日金門地區氣候不穩，受到西南風所帶來的豐沛水氣，金門在今明(3/22~23)兩天都是比較容易有低雲或霧影響能見度的情況，預計在3/24(五)的下半天風向將轉成東北風，屆時霧氣就會消散。

金門機場在中午能見度改善後，緊急公告恢復航線，但到了下午2點半因濃霧加側風影嚮又再度關場，目前仍有上千旅客滯留，大家心急如焚，卻又無可奈何。

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