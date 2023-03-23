ET民調／75.9%民眾蛋荒有感！　過半不信「5月產量回穩」

▲全台缺雞蛋。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，根據《ETtoday民調雲》調查，，75.9%民眾已感受到目前台灣的缺蛋問題，其中更有近半數的民眾非常有感，而面對農委會預估國內雞蛋產能在5月中旬會回到穩定的水準，有54.3%民眾沒有信心。

根據調查顯示，75.9%民眾已感受到目前台灣的缺蛋問題（非常有感覺48.5%、還算有感覺27.4%）；僅２成３（22.7%）民眾對缺蛋無感（完全沒有感覺6.4%、不太有感覺16.3%）；另有1.4%表示不知道／沒意見。

另外，超過半數（54.3%）民眾對台灣下半年後雞蛋恢復正常供應沒有信心（完全沒有信心25.1%、不太有信心29.2%）；41.9%民眾則表示有信心（非常有信心14.2%、還算有信心27.7%）。

▲國內重要議題民意調查。（圖／《ETtoday民調雲》製，下同）

民生方面除了雞蛋，經濟部於3月17日召開電價審議委員會，審議上半年（4月至9月）的電價費率。考量2023年燃料價格仍處高檔，造成台電經營壓力，為反映成本，決議平均電價調漲11%，不過住宅用電700度以下、小商店1500度以下、農漁及學校用電不調漲，2022年下半年用電衰退產業調幅減半。根據《ETtoday民調雲》在電價審議委員會拍板決議調漲方案前的調查，有48.7%民眾表示可接受電價調漲，48.4%民眾表示不能接受，反應兩極。

另台灣計畫在2025年前完成核能發電廠的除役，其中核二廠2號機於2023年3月14日停止運轉，展開為期25年的除役工作。根據調查，76.3%民眾對未來電力供應的穩定性感到擔心（非常擔心44.4%、有點擔心31.9%）；21.5%民眾則認為無須擔心（完全不擔心8.1%、不太擔心13.4%）；另有2.3%表示不知道／沒意見。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年3月14日至3月16日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,115份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.93%。