全面防堵禽流感！　雲林蛋雞場全面撒布生石灰...3月底完成

▲石灰撒布過程容易揚起粉塵，所以操作人員必須位於上風處，進行撒佈，並注意風向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內禽流感疫情持續升溫，為因應缺蛋危機、強化蛋雞場生物防治工作，農委會啟動針對蛋雞場，實施使用撒布生石灰在禽場地面及雞糞表面進行消毒，以降低雞舍內潛存病原；雲林縣動植物防疫所於今(22)日，對縣內蛋禽農召開會議說明實施目的及方式，預計於3月底完成此項工作。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志指出，將生石灰撒布於雞舍內外、四週環境及通道，藉由生石灰吸收水氣後轉變成熟石灰，進行殺菌作用，以降低禽舍環境內病原的數量。另，生石灰使用時會產生強鹼，強鹼具腐蝕性，禽農使用時須穿戴橡膠手套及膠鞋，避免操作人員皮膚傷害。

▲雲林縣動植物防疫所今日進行撒布生石灰說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖培志說明，石灰撒布過程容易揚起粉塵，所以操作人員必須位於上風處，進行撒佈，並注意風向。縣長張麗善呼籲業者於操作時，務必落實配戴護目鏡、口罩及做好相關安全措施，必免因吸入石灰灼傷黏膜，並建議施作時間為清晨或傍晚的無風狀況下操作。

廖培志說明提到，另外近期於金門縣禽場檢出曾在中國大陸發生禽傳人的H9N2亞型禽流感案例，防疫所籲請禽畜相關工作人員工作時，應正確佩戴個人防護裝備，並遵守「5要6不」原則，不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

▲雲林縣動植物防疫所於今日對縣內蛋禽農召開會議說明撒佈生石灰的目的及方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）