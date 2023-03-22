　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全面防堵禽流感！　雲林蛋雞場全面撒布生石灰...3月底完成

▲雲林縣動植物防疫所今日進行撒布生石灰說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲石灰撒布過程容易揚起粉塵，所以操作人員必須位於上風處，進行撒佈，並注意風向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內禽流感疫情持續升溫，為因應缺蛋危機、強化蛋雞場生物防治工作，農委會啟動針對蛋雞場，實施使用撒布生石灰在禽場地面及雞糞表面進行消毒，以降低雞舍內潛存病原；雲林縣動植物防疫所於今(22)日，對縣內蛋禽農召開會議說明實施目的及方式，預計於3月底完成此項工作。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志指出，將生石灰撒布於雞舍內外、四週環境及通道，藉由生石灰吸收水氣後轉變成熟石灰，進行殺菌作用，以降低禽舍環境內病原的數量。另，生石灰使用時會產生強鹼，強鹼具腐蝕性，禽農使用時須穿戴橡膠手套及膠鞋，避免操作人員皮膚傷害。

▲雲林縣動植物防疫所今日進行撒布生石灰說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所今日進行撒布生石灰說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖培志說明，石灰撒布過程容易揚起粉塵，所以操作人員必須位於上風處，進行撒佈，並注意風向。縣長張麗善呼籲業者於操作時，務必落實配戴護目鏡、口罩及做好相關安全措施，必免因吸入石灰灼傷黏膜，並建議施作時間為清晨或傍晚的無風狀況下操作。

廖培志說明提到，另外近期於金門縣禽場檢出曾在中國大陸發生禽傳人的H9N2亞型禽流感案例，防疫所籲請禽畜相關工作人員工作時，應正確佩戴個人防護裝備，並遵守「5要6不」原則，不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

▲雲林縣動植物防疫所今日進行撒布生石灰說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所於今日對縣內蛋禽農召開會議說明撒佈生石灰的目的及方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林超市大盜連犯14案　肉菜都偷就是不偷蛋...神奇原因曝

►子弟兵幫領表登記　蘇治芬參加雲林縣第一選區立委初選

►雲林善心社團偕與縣議員　攜手提供偏鄉長輩免費聽力健診

►斗六屁孩惡搞超市推車...長腿妹跌狗吃屎滿地滾　警：最高罰6千

►斗六警分局識詐有獎徵答出重手　有機會抽中響食天堂餐券

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
彰化慈父被砍頸爆血亡　家屬淚泣發聲明
幕後／獅子大開口！宏都拉斯索25億美元　想建交中國早有預謀
他喊「這期間」別到日本旅遊！　網看時程哀號：完蛋了
霧太濃！上千旅客滯留機場
杭州情侶「裸身開窗戶」遭看光！他氣炸喊告：這裡41樓欸
5招查偷吃！妹子驚見「LINE超強大」　網喊：別讓我女友知道
黑幫軍火庫「國軍武器清單」曝　步槍、手榴彈和穿甲彈都有
泰高僧圓寂22年「肉身不壞」泛翠綠　住持：火化燒不起來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

消防局長只攀高層不顧打火兄弟死活！？　台南藍軍：違反健康工作權

全面防堵禽流感！　雲林蛋雞場全面撒布生石灰...3月底完成

慈濟妙手使環保輔具重生　贈南投仁愛鄉133戶弱勢家庭

菸害防制新制今上路　台東警示圖文新制明年3／20實施

桃園神社大神被請回日本　綠營議員批有違發展觀光

快來打追加劑！　南投縣周末接種站贈限量雞蛋

桃園婦幼局何時成立？市議員張碩芳關切　張善政給答案

10年虧損計1.8億　桃議員倡廢除航空城公司...交工策會執行

桃園議員要求減量「剪綵活動」　蘇俊賓承諾：至少減3成

張善政首度施政報告　盼以企業思維為公部門找解方

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

消防局長只攀高層不顧打火兄弟死活！？　台南藍軍：違反健康工作權

全面防堵禽流感！　雲林蛋雞場全面撒布生石灰...3月底完成

慈濟妙手使環保輔具重生　贈南投仁愛鄉133戶弱勢家庭

菸害防制新制今上路　台東警示圖文新制明年3／20實施

桃園神社大神被請回日本　綠營議員批有違發展觀光

快來打追加劑！　南投縣周末接種站贈限量雞蛋

桃園婦幼局何時成立？市議員張碩芳關切　張善政給答案

10年虧損計1.8億　桃議員倡廢除航空城公司...交工策會執行

桃園議員要求減量「剪綵活動」　蘇俊賓承諾：至少減3成

張善政首度施政報告　盼以企業思維為公部門找解方

瘦子、玖壹壹都給他刺青！　嘻哈歌手轉行「澳洲參賽拿到第一名」

日本櫻花大提前！最新賞櫻預測出爐：3月底多處景點櫻吹雪

先發打線要讓對手有壓力　統一獅打教：往好的方向進步

日相岸田訪烏克蘭事先知會俄羅斯　烏國負責維安

阿聯酋航空發表機隊全新塗裝　3D國旗讓飛機迷讚嘆

幕後／獅子大開口！宏都拉斯索近25億美元　想建交中國早有預謀

交棒兒子陳冠廷選嘉義立委　陳明文：我不會爭取不分區

不愛洗澡？40歲↑「飄老人味」原因曝光　這2部位最濃郁

農委會稱「雞蛋產銷」回穩　產業內部報告揭：產能嚴重不足

他喊「這期間」別到日本旅遊！　網一看時程哀號：完蛋了

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

地方熱門新聞

中興大學宿舍不供洗澡　小學馬桶臭了再沖

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

「2023桃園彩色海芋季」4/1-4/16展開 　綺芋為主題

獨／兩女攀馬崙山12小時　體力不支求援

種出全台最大顆藍莓　花蓮達人經驗分享

台南柳營區工廠火警員工迅速滅火

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

南消四大聯手新市區公所防火防災

八軍團官兵見義勇為

雲嘉南企業瞄準中高齡人才

台南觀光躍登美國旅遊頻道

鐵打貴婦與多名警員現身鄉村小社區　原來是因為這件事

台南市社會局關懷弱勢民眾提供登記諮詢服務

台南推電動車家長專案幼童最高補貼26300元

更多熱門

相關新聞

40籃雞蛋牠的！胖胖守衛陽光燦笑

40籃雞蛋牠的！胖胖守衛陽光燦笑

另類大富翁！網友花露露家飼養一隻可愛的米克斯「吉米」，這天家人交辦牠一個任務，讓牠看守正在曬太陽的雞蛋們，只見吉米坐擁40籃白花花的漂亮雞蛋，陽光下裂嘴露出燦笑，認真的守衛，等待著之後可以享用雞蛋的時刻，照片分享出來讓網友羨慕直呼，「是雞蛋大富翁！」

快來打疫苗！南投縣周末接種站贈限量雞蛋

快來打疫苗！南投縣周末接種站贈限量雞蛋

曾嫌養狗不便　現在阿公剝蛋只餵牠

曾嫌養狗不便　現在阿公剝蛋只餵牠

「低所得人民在哀號」　國民黨團轟：蔡政府執政哪樣東西不漲？

「低所得人民在哀號」　國民黨團轟：蔡政府執政哪樣東西不漲？

吳宇軒／自己進口雞蛋不行嗎

吳宇軒／自己進口雞蛋不行嗎

關鍵字：

禽流感蛋雞場雲林縣動植物防疫所雞蛋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

有易怒體質星座Top 3

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面