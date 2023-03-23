哈利王子新書「自爆吸毒史」慘了！　恐遭美國驅逐出境

▲英國哈利王子目前與妻子梅根定居美國。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）在新書中自爆過去有使用毒品的紀錄，包含大麻、古柯鹼和迷幻藥等，而隨著他和妻子梅根移居美國，就有保守派智庫認為，相關單位應該公開哈利的簽證申請資料，因為如果有吸毒史，通常會被美國拒絕入境，若是哈利入境時欺騙移民官，就很有可能被驅逐出境。

根據Newsweek報導，哈利在新書《備胎》（Spare，暫譯）中自爆17歲時首次吸食古柯鹼，且還擁有使用幻藥死藤水、抽大麻的紀錄；他也曾在直播中和心理醫生坦承，古柯鹼等毒品能讓他在社交場合中有歸屬感，而大麻能撫平他心裡的傷痛。

美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）就指出，當局應該要公布哈利申請簽證時提交的資料，「有鑑於哈利王子可能會因為使用非法藥物而被取消簽證，當局應該公布這些資料，以了解他入境時是否經過合理審查，以符合公眾利益。」

依照美國《移民暨國籍法》（INA）規定，若向移民官謊報吸毒史，很可能會被驅逐出境，或是受到禁止申請公民身分等嚴格處罰；移民專家也說，美國通常會拒絕有吸毒史的人申請簽證。

目前尚不清楚哈利定居美國是使用何種簽證，分析人士認為，可能是靠梅根（Meghan Markle）取得的配偶簽證，或是核發給傑出人士的O-1工作簽證。