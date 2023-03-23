布林肯：歐洲ICC成員國應在「普丁出訪時」逮捕他　避談美國作法

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統普丁發出逮捕令，美國國務卿布林肯22日表示，身為ICC成員的歐洲國家，應該要在普丁訪問的時候立刻將他逮捕，「我認為所有法院的一份子都應該履行自己的義務。」

根據CNN報導，布林肯（Antony Blinken）在22日的參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）聽證會上表示，任何加入ICC的歐洲國家，都應該在普丁（Vladimir Putin）訪問的時候逮捕他，「我認為所有法院的一份子都應該履行自己的義務。」

但布林肯卻沒有承諾如果普丁訪美，華府是否會將他移交給ICC，因為美國並非該組織的成員國，「我認為他近期沒有到訪美國的計畫。」事實上，普丁近年來幾乎沒有離開俄羅斯，自2015年以來就未曾踏上美國。

總部位於荷蘭海牙的ICC成立於2002年，主要功能是對犯有滅絕種族罪、危害人類罪、戰爭罪、侵略罪的個人進行起訴與審判。ICC在聲明中指出，普丁應對涉嫌「非法驅逐兒童」與非法將兒童從烏克蘭佔領地轉移到俄羅斯聯邦的戰爭罪負責，因此對他發出逮捕令。