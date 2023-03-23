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紐約新地標「93層摩天大樓」劇烈晃動　員工嚇逃！電梯疑出狀況

▲▼紐約新地標范德堡一號大樓（One Vanderbilt）近兩年才剛開放，本周卻傳出內部劇烈晃動，許多層樓員工都感受到震動。（圖／翻攝自推特）

▲紐約93層樓新地標范德堡一號大樓（One Vanderbilt）本周傳出內部劇烈晃動，許多層樓員工都被撤離。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

美國范德堡一號大樓（One Vanderbilt）是近兩年才正式開放的紐約新地標，斥資33.1億美元（約新台幣1000億元）打造，全玻璃透明電梯和鏡面觀景台吸引眾多遊客拍照打卡。然而，這座93層大樓卻驚傳劇烈晃動，裡頭所有員工頓時驚慌逃出。物業發言人回應，這是因為當時正在維修電梯導致。

▲▼紐約新地標范德堡一號大樓（One Vanderbilt）近兩年才剛開放，本周卻傳出內部劇烈晃動，許多層樓員工都感受到震動。（圖／翻攝自推特）

▲有網友表示，她在范德堡一號大樓工作，當天下午4點左右整層樓都感受到震動，還聽到一聲巨響。（圖／翻攝自推特@JasminMarilena）

根據每日郵報報導，位於紐約曼哈頓中央車站附近的新摩天大樓「范德堡一號大樓」周二（21日）下午驚傳劇烈晃動。一名自稱在大樓內部工作的推特網友Colin Ho表示，強烈震動貫穿這座93層樓的大樓，至少在14樓、51樓和60樓都有震感，感覺就好像一個巨大的「正弦波」穿透建築物，「我和我的團隊都撤離了。奇怪的是，怎麼還沒看到任何推文或新聞。」

另一名自稱在大樓內辦公的網友Bridgette Devine也推文表示，震動時感覺像地板下墜1.5公尺，然後繼續地反彈。她稱，內部人員緊急被疏散至麥迪遜大道，至少13樓、33樓和60樓都有人通報晃動情況，不過他們卻被告知「並無擔心的理由」原因已經在調查中，「實在太嚇人了。」還有一名網友Hidden Aegis發文稱，當時正在和同事視訊會議，他們感覺到地面震動，「現在正在疏散。」

大樓物業一名發言人向每日郵報表示，這起震動是由於外部電梯的維修作業中發生故障所引起的，因為當時頂層觀景台已經對外關閉，並沒有人員受傷。官網也顯示，范德堡一號大樓通常在周二閉館。

報導補充，大樓頂部3層樓的景點稱為「SUMMIT One Vanderbilt」，可以透過世界最大的透明全玻璃電梯抵達，除了有壯觀的鏡面房間，還有一個距離地面365公尺高的高空觀景台，自2021年10月開放後頗受全球遊客歡迎。這座高樓一般門票為39美元（約新台幣1180元），若想體驗上升12層樓高的全玻璃電梯，將收費59美元（約新台幣1790元）。

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