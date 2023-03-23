　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

活活掐死2歲幼女！　德州男「開視訊」逼媽媽全程觀看

▲▼ 一名2歲女童遭父親活活掐死。（圖／翻攝自臉書）

▲ 弗拉納根將僅2歲的女兒活活掐死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州發生一起悲劇，一對爸媽發生爭執，父親竟失控將2歲女兒活活掐死，還透過視訊逼迫母親全程觀看。這名母親也指控，她曾三度向當局通報男子的問題，當局卻不予理會。

根據《福斯新聞》，女童父親弗拉納根（Deontray Flanagan）20日上午10時到日托中心接走2歲女兒澤瓦亞（Zevaya Marie Flanagan），帶她前往哈里斯郡一家沃爾瑪（Walmart）賣場，也就是女童母親沃森（Kairsten Watson）上班的地方。

弗拉納根和沃森發生爭執，辱罵她並搶走她的手機，接著就帶著女兒離開，還威脅沃森，若不聽他的話就要傷害孩子。

沃森受訪說明，弗拉納根當時瘋狂對她大吼，「密碼是什麼？告訴我密碼，否則她（澤瓦亞）會受傷！」沃森只好不斷重複密碼，「但我想這還不夠。」

弗拉納根要到密碼後帶著女兒逃跑，一路高速行駛躲避警方追緝，期間還不時撞車、逆行，後來在停車時被捕。這時澤瓦亞已經受傷，急需CPR。

沃森提到，「她滿臉都是血。他用很硬的東西打她，然後用Facetime打給我，透過視訊讓我看他掐死她。」沃森連忙阻止，「住手，那是你女兒，住手，她愛你」，但弗拉納根絲毫不顧，還說「是妳對她這麼做」。澤瓦亞後來被以飛機載往醫院，但仍宣告不治。

沃森也指控，她曾三度向當局通報弗拉納根的問題，當局卻稱無能為力，「我第一次打電話那天，他就帶走我的孩子。當時我正在幫她洗澡，他把她抱出浴缸，她還沒穿衣服，他就把她帶出屋外，開車離開，直到隔天上午11時才帶她回來」，未料這次竟痛失愛女。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
《狗蛋大兵》童星罕見脫了！　解放比基尼「炸出半球」
狒狒靠近國道中！過馬路闖民宅　騎士傻眼頻回頭
獨／深夜驚見白色布加迪+大G　他沒認出「男神車主」超懊悔
日本文化撼全球！　「休息區這幕」美棒球教練讚嘆
高嘉瑜持23檔股「價值341萬」　內行見2檔笑：專業韭菜
東非狒狒經他家！　居民驚：以為客人爬進來
快訊／台61線油罐車自撞爆炸　駕駛傷重身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

應習近平邀請！　西班牙總理桑傑士下周訪中國是訪問

泰64歲翁網戀「白皙美人」狂匯錢！　結果傾家蕩產才驚覺被騙

14個月無法排尿　辣妹被送進急診室醫震驚「容量是一般人兩倍」

瑞士一家五口「接連墜樓」　鄰居憶詭異1幕！全體靜默摔下7F

日本整潔文化撼全球！棒球隊休息區「看不到垃圾」　美棒球教練讚嘆

活活掐死2歲幼女！　德州男「開視訊」逼媽媽全程觀看

13歲少女被3閨蜜設局參加假派對　「放火燒刀割」變態虐待5小時

男性30歲前生3胎免當兵！　南韓執政黨「大力催生」擬推一系列新法

小萌孩亂入「老爸BBC直播」爆紅！　6年後近況曝光

25人搭遊樂設施「空中旋轉瞬間失速墜地」　11人重傷驚悚畫面曝光

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

燒金紙突颳起龍捲風　神蹟顯靈→煙囪效應

應習近平邀請！　西班牙總理桑傑士下周訪中國是訪問

泰64歲翁網戀「白皙美人」狂匯錢！　結果傾家蕩產才驚覺被騙

14個月無法排尿　辣妹被送進急診室醫震驚「容量是一般人兩倍」

瑞士一家五口「接連墜樓」　鄰居憶詭異1幕！全體靜默摔下7F

日本整潔文化撼全球！棒球隊休息區「看不到垃圾」　美棒球教練讚嘆

活活掐死2歲幼女！　德州男「開視訊」逼媽媽全程觀看

13歲少女被3閨蜜設局參加假派對　「放火燒刀割」變態虐待5小時

男性30歲前生3胎免當兵！　南韓執政黨「大力催生」擬推一系列新法

小萌孩亂入「老爸BBC直播」爆紅！　6年後近況曝光

25人搭遊樂設施「空中旋轉瞬間失速墜地」　11人重傷驚悚畫面曝光

快訊／新竹大鹿林道23.5K雜草火警　上下延燒...消防人員搶救中

周冬雨臉上畫南瓜！LV聯名草間彌生有新招　DIOR「地圖版」托特包好燒

朴信惠獻舞了！原來女神這麼會跳？　夏季新造型率性、甜美並存

李佳歡親密躺陌生男肩膀　下秒抓狂「呼巴掌」：也太尷尬了！

妻：知道今天是結婚紀念日？梁赫群LINE「恭喜恭喜」下一句她傻眼了

80萬粉電眼女神「大尺度突破」　全新寫真照搶先曝光

16歲韓星2天前才考到駕照！　「騎車上高速公路」被抓：沒注意到

肯德基補班小確幸！連續8天「買1送1」　炸雞蛋撻桶餐下殺55折

山本耀司Y's聯名G-SHOCK不到萬元入手　酷黑錶還能換裝

泰國蛋來了！下周32.5萬顆先到　今年進口台灣5000萬顆

國際熱門新聞

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

世界十大寶藏第5名！　荒淫「海盜港口」1原因沉沒

嚇到650萬人！女嬰「後空翻」正面撞地　只為1原因

測DNA意外揭發「爺爺45年秘密」　害奶奶變小三

聯準會再升息1碼　美股收黑530點

宏都拉斯否認向台要760億金援　稱債務再融資

日本棒球隊休息區「看不到垃圾」！

聯準會宣布升息1碼　美媒：升息接近尾聲

美眾院通過涉台法案　求廢除美台交往限制

警匪對峙「快遞員亂入」堅持送包裹

台晶片對中出口連4月下降　2009年來最大跌幅

遊樂設施高空旋轉失速墜地　11人重傷

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

她冒充高1新生入學　上課4天才被識破

更多熱門

相關新聞

美國加快援助艾布蘭戰車　最快今秋運抵烏國

美國加快援助艾布蘭戰車　最快今秋運抵烏國

俄烏戰爭持續一年多，美國等西方國家不斷向烏克蘭提供軍援。原本美國計畫向烏克蘭提供全新打造的M1A2「艾布蘭」主力戰車，但考量到改裝時程冗長，美國決定改為提供改裝相較簡易的M1A1版本，能夠大大加快交付時間，預計今年秋季可以提供給烏克蘭。另外，美國愛國者導彈系統未來數周內將部署在烏克蘭。

布林肯：歐ICC成員應在普丁出訪時逮捕他

布林肯：歐ICC成員應在普丁出訪時逮捕他

紐約「93層高樓地標」劇烈晃動　員工嚇逃

紐約「93層高樓地標」劇烈晃動　員工嚇逃

警匪對峙「快遞員亂入」堅持送包裹

警匪對峙「快遞員亂入」堅持送包裹

美眾院通過涉台法案　求廢除美台交往限制

美眾院通過涉台法案　求廢除美台交往限制

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

快訊／篠田麻里子宣布離婚

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

美公布12種「農藥殘留最多」蔬果！　1紅色水果連續8年奪冠

女學員開教練車撞爛藍寶堅尼！慘烈車況曝

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面