日本整潔文化撼全球！棒球隊休息區「看不到垃圾」　美棒球教練讚嘆

▲日本球員大谷翔平在休息區討論時，板凳前竟然沒有出現任何垃圾。（圖／翻攝自Twitter@michael_schlact）

記者羅翊宬／綜合報導

日本高水準的公民意識與整潔文化往往令全球感到震驚，繼去年卡達世足賽時日本隊離開時留下一塵不染的更衣室，今年剛結束的世界棒球經典賽（WBC）也同樣令人讚嘆不已。美國一名棒球教練便在推特上分享一張照片，指出大谷翔平在休息區討論時，附近居然沒有出現垃圾，就連用來喝水的寶特瓶也沒有留下。

綜合外媒報導，美國獨立聯盟密蘇拉麋鹿隊（Missoula PaddleHeads）總教練施拉特（Michael Schlact）擁有超過19年的職業棒球生涯，最近他在推特上分享一張照片，只見日本棒球選手大谷翔平和翻譯水原一平坐在板凳上，然而板凳前方的地板卻空到連一丁點垃圾都沒有，非常乾淨且整潔。

施拉特不禁在發文時感嘆道，「我們能不能花點時間來驚嘆日本隊的教練席有多乾淨！」

其實，在棒球賽事的慣例中，球員休息室堆滿各種垃圾幾乎可以說是常態，尤其是散落一地的保特瓶或各種水瓶，以及球員吃完後丟滿一地的瓜子殼。

Can we take a minute to marvel at how clean the Japanese dugout is?!

@coachk21 pic.twitter.com/RJ5XvAuGgj — Michael Schlact (@michael_schlact) March 22, 2023

對此，底下網友們分享去年卡達世足賽時日本球員更衣室一塵不染的照片。網友留言，「反觀美國文化強調『一切以我為優先』，令人感到尷尬」、「這是他們（日本）文化的一部份」、「日本的哲學是，棒球是一種受尊重的運動。他們從不亂扔垃圾，如果有人掉了杯子或包裝紙，會被要求撿起來」、「其實我們不該感到驚奇，這事關尊重自己和他人、自律和尊嚴」。

據悉，去年卡達世足賽時，當日本爆冷門擊敗德國後，國際足總（FIFA）在推特發文稱讚日本球迷們留在觀眾席收拾垃圾，而儘管日本隊最後止步於16強，但日本隊在離開哈里發國際體育場時，將球員更衣室收拾得一塵不染，還留下了「最後的紙鶴」向當地致謝，全隊注重禮儀的態度在全球引起話題。