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大谷率隊奪冠！日人瘋搶快報「街頭擠爆」畫面曝　出動警察發送

▲▼ 2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍賽，由日本奪冠，日本媒體搶發號外，民眾街頭搶翻。。（圖／路透）

▲ 日本媒體搶發號外，民眾街頭搶翻。（圖／路透，下同）

記者陳宛貞／綜合報導

2023世界棒球經典賽（WBC）落幕，大谷翔平用再見三振率日本隊睽違14年奪冠，也獲得MVP殊榮。日本各大報社賽後搶發快報，街頭也湧現搶拿快報拍照的人潮，就是為了紀念歷史性一刻，甚至出動警方協助發送。

▲▼ 2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍賽，由日本奪冠，日本媒體搶發號外，民眾街頭搶翻。。（圖／路透）

▲▼ 2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍賽，由日本奪冠，日本媒體搶發號外，民眾街頭搶翻。。（圖／路透）

▲▼ 2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍賽，由日本奪冠，日本媒體搶發號外，民眾街頭搶翻。。（圖／路透）

大谷在冠軍戰展現投打二刀流驚人實力，在9局上2出局時最後三振「神鱒」楚奧特（Mike Trout），堪稱最完美劇本。日本球迷紛紛狂喜，湧上街頭搶拿熱騰騰的快報，有人穿著日本隊球衣，有人綁上頭巾，現場不分男女老少都有，還可看見有員警協助發放。而已經領到的民眾滿臉喜色，許多人都高舉手中的快報開心合照。

《朝日新聞》公開的畫面顯示，東京新橋賽後也有大批人潮聚集，就是為了搶拿快報，現場擠得水洩不通，隊伍幾乎看不見盡頭。負責發送報紙的人員穿著朝日新聞背心，面前不斷有民眾伸手想拿他懷中的報紙。

▲▼ 2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍賽，由日本奪冠，日本媒體搶發號外，民眾街頭搶翻。。（圖／路透）

▲▼ 2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍賽，由日本奪冠，日本媒體搶發號外，民眾街頭搶翻。。（圖／路透）

▲▼ 2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍賽，由日本奪冠，日本媒體搶發號外，民眾街頭搶翻。。（圖／路透）

另一方面，大谷賽後接受日本媒體採訪，談及這次WBC奪冠讓日本棒球更受矚目，回應中也提及台灣，「我覺得不只是日本，還有韓國、台灣、中國其他國家，希望這座冠軍，可以讓他們更喜愛棒球一點。」

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