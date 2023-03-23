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男性30歲前生3胎免當兵！　南韓執政黨「大力催生」擬推一系列新法

▲▼南韓軍隊將獲美國援助55萬人份的新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲南韓執政黨正在討論「30歲前生3胎」免除兵役的方案。圖為南韓軍隊。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

南韓出生率全球最低，2022年跌至0.78％，更創下有紀錄以來新低。對此，執政黨人士透露，最近政策委員會正在研議，如果男性在30歲以前生育3名子女就能免除義務兵役的低生育率對策。

根據韓媒news 1報導，南韓總統尹錫悅所屬的國民力量黨有關人士22日指出，最近將從政策委員會層級展開包含上述內容的「低生育對策」討論。相關方案還包含將原先0到8歲每月10萬韓元（約新台幣2400元）的育兒津貼，擴大至滿18歲前每月補貼100萬韓元（約新台幣2.4萬元），如此一來每個人從出生到18歲為止合計將可獲得近2.2億韓元（約新台幣528萬元）的政府資金。

報導指出，這項方案是參考經濟合作暨發展組織（OECD）38個會員國中有27個國家的兒童津貼至少都支付到了16歲之後。另外，政策委員會也提出中斷父母薪資補助或兒童養育津貼，由家長全額負擔幼稚園、幼兒院等費用，並將多項政府支援統合為100萬韓元現金補助。

據報導，國民力量黨也在討論推行「瑞典式育嬰假制度」，即實施男性育嬰假義務化，將男性育嬰假期限拉長至與女性相同的90天。不過，由於上述所有政策包含了男性義務兵役、現金福利補助等敏感內容，黨內對此保持謹慎態度並強調這只是中間討論階段草案，非最終方案。

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