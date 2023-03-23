高雄綠衣怪男尾隨國中妹！家長直擊女兒被搭訕嚇壞　傻眼真相曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名家長發現自己就讀國中的女兒，放學時被一名陌生男子搭訕跟隨10幾秒鐘，相當緊張立即尾隨蒐證，還好這名男子發現有人跟隨就迅速離開，但是這個狀況讓家長很擔心，立刻通報校方要注意，同時跟警方報案。警方事後找到這名男子，真相讓家長傻眼。

▲一名家長拍攝女兒前往安親班途中，被綠色衣服男子搭訕跟隨 。（圖／民眾提供）

20日下午五點左右，一名家長要去學校接國中女兒到安親班，但沒想到卻看到女兒步行離開學校時，被一名陌生男子靠近身體搭訕，家長覺得怪立即拿出手機一路尾隨拍攝蒐證，不過這名男子似乎發現有人跟隨，所以就迅速離開。而這名家長回家之後立刻提醒女兒「事情的嚴重性」，同時詢問這名陌生男子在走路過程當中，有沒有說什麼？女兒回答說：「他就問這附近有什麼好吃的」？

▲一名家長尾隨拍攝蒐證時，綠色衣服男子轉頭發現後就快速離開 。（圖／民眾提供）

事後，家長覺得不對勁，立刻通報學校應該要注意，並且懷疑對方不存好心，可能是假借問美食的名義，要帶走女兒藉機犯案，還好自己有發現，所以就跟校方反應，並且請學校通知警察申請加強巡邏，向學生們宣導「下課或上學途中應該要結伴同行，或是請家長來載，協助注意是否有可疑校外人士」。

這起事件發生在高雄市警察局三民二分局轄內，警方找到了這名男子，整個案情大逆轉讓家長傻眼，原來這名男子今年24歲，具有學生身份。而且還是國中女的網友，雙方是在網路認識大約兩到三週的時間之後，相約在20日下午見面，只是沒想到整個過程被「不知情」的家長遇見還尾隨蒐證，最後鬧到學校以及得上警局。

原本這名國中女生沒有打算說出來，直到警方找到男子，男子說出真相，警方求證國中女確認男子說法屬實，讓家長只是在派出所內非常錯愕。

▲一名家長拍攝女兒前往安親班途中，被綠色衣服男子搭訕跟隨 ，結果竟然是女兒網友。（圖／民眾提供）