　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄綠衣怪男尾隨國中妹！家長直擊女兒被搭訕嚇壞　傻眼真相曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名家長發現自己就讀國中的女兒，放學時被一名陌生男子搭訕跟隨10幾秒鐘，相當緊張立即尾隨蒐證，還好這名男子發現有人跟隨就迅速離開，但是這個狀況讓家長很擔心，立刻通報校方要注意，同時跟警方報案。警方事後找到這名男子，真相讓家長傻眼。

▲一名家長拍攝女兒前往安親班途中，被綠色衣服男子搭訕跟隨 。（圖／民眾提供）

▲一名家長拍攝女兒前往安親班途中，被綠色衣服男子搭訕跟隨 。（圖／民眾提供）

20日下午五點左右，一名家長要去學校接國中女兒到安親班，但沒想到卻看到女兒步行離開學校時，被一名陌生男子靠近身體搭訕，家長覺得怪立即拿出手機一路尾隨拍攝蒐證，不過這名男子似乎發現有人跟隨，所以就迅速離開。而這名家長回家之後立刻提醒女兒「事情的嚴重性」，同時詢問這名陌生男子在走路過程當中，有沒有說什麼？女兒回答說：「他就問這附近有什麼好吃的」？

▲一名家長拍攝女兒前往安親班途中，被綠色衣服男子搭訕跟隨 。（圖／民眾提供）

▲一名家長尾隨拍攝蒐證時，綠色衣服男子轉頭發現後就快速離開 。（圖／民眾提供）

事後，家長覺得不對勁，立刻通報學校應該要注意，並且懷疑對方不存好心，可能是假借問美食的名義，要帶走女兒藉機犯案，還好自己有發現，所以就跟校方反應，並且請學校通知警察申請加強巡邏，向學生們宣導「下課或上學途中應該要結伴同行，或是請家長來載，協助注意是否有可疑校外人士」。

這起事件發生在高雄市警察局三民二分局轄內，警方找到了這名男子，整個案情大逆轉讓家長傻眼，原來這名男子今年24歲，具有學生身份。而且還是國中女的網友，雙方是在網路認識大約兩到三週的時間之後，相約在20日下午見面，只是沒想到整個過程被「不知情」的家長遇見還尾隨蒐證，最後鬧到學校以及得上警局。

原本這名國中女生沒有打算說出來，直到警方找到男子，男子說出真相，警方求證國中女確認男子說法屬實，讓家長只是在派出所內非常錯愕。

▲一名家長拍攝女兒前往安親班途中，被綠色衣服男子搭訕跟隨 。（圖／民眾提供）

▲一名家長拍攝女兒前往安親班途中，被綠色衣服男子搭訕跟隨 ，結果竟然是女兒網友。（圖／民眾提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／油罐車翻覆爆炸！　全線封閉
東非狒狒大逃亡！　街上狂奔影像曝光
快訊／「飛日本1999元」10:00開賣！　限時快搶
快訊／動物園「東非狒狒」脫逃！　六福村回應了
快訊／民眾直擊「東非狒狒」路上奔跑：以為是大狗
快訊／六福村凶狠「東非狒狒」逃脫！　桃園民眾當心
快訊／遭控偷吃「App記愛愛次數」！　日女星宣布離婚　
死亡車禍！　女騎士遭輾「頭顱破裂」慘死
快訊／擄殺馬國女大生！　梁育誌二審仍判死刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台61線白沙屯段「油罐車翻覆爆炸」！全線封閉

再犯率高！擄殺馬國女大生二審仍判死　梁育誌聆判「眉頭一皺」

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

快訊／動物園驚傳「東非狒狒」脫逃！六福村回應：不是我們的

驚悚影片曝！彰化女騎士遭大貨車撞倒　2度遭輾頭顱破裂亡

重機男迷航那瑪夏深山！追螢火蟲摔車求援　救星駕到⋯他慌問費用

六福村東非狒狒脫逃！民眾直擊「路上奔跑」：以為是大狗跑過

三重騎士清晨中山橋匝道自摔！現場都是血　一度失去生命徵象　

民眾小心！兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

輾殘狗還嗆「流浪犬沒關係」　肇逃駕駛到案！最重判2年罰200萬

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

艾成親弟猝逝「年僅40歲」！　1月前剛來台悼念…家屬悲痛證實

快訊／台61線白沙屯段「油罐車翻覆爆炸」！全線封閉

再犯率高！擄殺馬國女大生二審仍判死　梁育誌聆判「眉頭一皺」

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

快訊／動物園驚傳「東非狒狒」脫逃！六福村回應：不是我們的

驚悚影片曝！彰化女騎士遭大貨車撞倒　2度遭輾頭顱破裂亡

重機男迷航那瑪夏深山！追螢火蟲摔車求援　救星駕到⋯他慌問費用

六福村東非狒狒脫逃！民眾直擊「路上奔跑」：以為是大狗跑過

三重騎士清晨中山橋匝道自摔！現場都是血　一度失去生命徵象　

民眾小心！兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

輾殘狗還嗆「流浪犬沒關係」　肇逃駕駛到案！最重判2年罰200萬

快訊／台61線白沙屯段「油罐車翻覆爆炸」！全線封閉

「前幾天大使才見到宏國外長」　吳釗燮：外交部對所有狀況都有掌握

2023台灣國際熱氣球嘉年華　6／30至8／28登場

槍戰對峙一半！快遞員亂入「堅持送達包裹」　美特警全傻眼

美國證交會將「採取執法行動」　Coinbase盤後股價大跌逾2成

現任立委夠強不怕挑戰！　郭正亮分析何志偉贏王世堅關鍵

爺奶等過馬路牽緊緊　他感動嘆1事：真正的牽手就是一輩子

抹茶控瘋掉！最新「特濃抹茶雪糕」來了　脆皮巧克力+抹茶冰超欠吃

BTS Jimin將發行首張個人專輯　錄MV花絮嘆：維持在5X公斤不容易

速霸將推「全新跨界車」！定位售價Levorg、Outback之間

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

社會熱門新聞

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

即／板橋驚傳割喉！女脖子有刀傷　鮮血狂噴送醫搶救

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

即／CM11戰車被撞了！轎車車頭全毀畫面曝　

即／軍方疑流出T65K2步槍！軍方清查結果出爐

女乘客要「摸一下」！網怒：性騷擾　Uber司機回應了

戰車臨停遭撞履帶黑一塊！小客車駕駛重傷

丈夫當引水人年薪千萬　妻逼月給10萬敗訴

擄殺馬國女大生　梁育誌今二審宣判

小貨車違停　警揪出汐止毒咖啡加工廠

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

高雄綠衣怪男尾隨國中妹！家長直擊搭訕嚇壞　超傻眼真相曝

快訊／擄殺馬國女大生！狠嫌梁育誌二審仍判死刑

更多熱門

相關新聞

恐怖情人肖想她女兒！單親媽咬牙6度遭性侵

恐怖情人肖想她女兒！單親媽咬牙6度遭性侵

單親媽小晴（化名）透過網路交友與陳姓男子結識交往，4年後想分手，卻遭陳男恐嚇散佈裸照，不斷脅迫「好好的幫我X，如果不滿意難保又想搞妳XX」、「妹妹給我洗乾淨」，甚至連小晴的女兒也想染指「幼齒的肉體很久沒吃了」，她在恐懼無助之下只好6次滿足陳男淫慾。台中地院依強制性交罪，6罪處應執行有期徒刑2年，因小晴後來心軟與陳和解、同意給他機會，緩刑4年。

女乘客「強行摸鳥」　Uber司機崩潰大喊：不行

女乘客「強行摸鳥」　Uber司機崩潰大喊：不行

獨／高雄綠衣怪男尾隨國小女　貼身問「這件事」

獨／高雄綠衣怪男尾隨國小女　貼身問「這件事」

美魔女教授不倫北醫院長　義守大學「不調整職務」

美魔女教授不倫北醫院長　義守大學「不調整職務」

路霸「鋤頭傷人」被吃案　警認「疏失」開鍘2警

路霸「鋤頭傷人」被吃案　警認「疏失」開鍘2警

關鍵字：

高雄國小三民二女童男子尾隨國中網友

讀者迴響

熱門新聞

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

美公布12種「農藥殘留最多」蔬果！　1紅色水果連續8年奪冠

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

女學員開教練車撞爛藍寶堅尼！慘烈車況曝

今變天！　春雷將響「全台有雨」

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

即／板橋驚傳割喉！女脖子有刀傷　鮮血狂噴送醫搶救

快訊／篠田麻里子宣布離婚

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面