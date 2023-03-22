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想知道有多大！女乘客「強行摸鳥」　Uber司機崩潰大喊：不行

▲▼ 。（圖／）

▲一名女乘客竟對司機性騷擾。（圖／翻攝抖音）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少民眾酒後都會請代駕，或是搭乘計程車回家，不過現在卻傳出女乘客騷擾司機。高雄一名Uber司機，日前載到一名穿著黑色低胸衣服的女乘客，該女上車後竟「強行摸鳥」，不斷要求司機給她「摸一下」否則不下車，讓司機嚇得邊開車邊閃躲，過程中不斷急喊「不行」。

高雄一名Uber司機日前上傳一則影片到抖音，內容是行車紀錄器拍到一名穿著「黑色低胸」衣服的女乘客，她在上車後便開始對司機性騷擾，要求司機讓她「摸一下」，不然她就不下車，讓司機嚇得直喊「不行！」並開玩笑「要加錢」想遏止女客脫序行為。

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影片中可見，該女並不罷休，甚至將手伸到駕駛座欲「強行摸鳥」，並不斷表示，「你不給我Touch一下，我死都不下車」、「我要摸一下我才要下車」，還淫笑說「讓我摸一下就知道多大了」，司機也不斷的拒絕及閃躲。

▲▼ 。（圖／）

▲▼女乘客不斷要求司機給她「摸一下」，否則不願下車，甚至還直接伸手到駕駛座。（圖／翻攝抖音）

▲▼ 。（圖／）

影片曝光後引發網友熱議，紛紛留言表示，「這個可以阿 為什麼不行」、「我決定轉行了」、「載到鬼就算了，這個鬼還是變態的鬼」、「感覺是男的」、「第三性」、「男已至性」、「男生被摸 是這樣那麼的無助 女生被摸警局報到 星聞爆出來」。

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