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社會 社會焦點 保障人權

路霸「鋤頭刨耳傷人」！警被控吃案態度逆轉　認「疏失」開鍘2警

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名白姓男子18日被人用鋤頭打傷頭部，他向 《東森新媒體ETtoday》控訴警方疑似吃案，未給報案受理紀錄單，記者21日晚間向警方求證，三民二分局說：「不予回應」，不過就在22日上午，警方出面召開記者會坦承疏失，表示「員警疏忽」才沒開出受理案件證明單，鼎金派出所長跟受理員警都被記申誡處分。

21日記者在求證三民二分局鼎金派出所是否有吃案的情況，分局回以「不予回應」，結果卻在今上午11點突然認了，坦承受理員警未依「受理報案e化管理平臺一般刑案作業規定」第37點，「受理案件無正當理由未依規定開立受理案件證明單交予報案人」，員警申誡二次，第一層主管(所長)未盡監督責任，予申誡一次議處，以資警惕。

警方吃案的這起案件是一名白姓男子指控，他在18日下午兩點多，前往三民區的道德院參拜，要開車離開的時候，有一台車竟然大辣辣的擋住停車場出入口，駕駛不見人影！他等了近20分鐘，這位車主才出現，當下他跟這台車主表示 ：「車子不應該停在出入口擋道，造成別人的不方便。」沒想到好意勸說卻惹怒對方紫衣男，從車內拿出了小鋤頭逞兇追打，白姓男子一路逃竄，白姓男子覺得對方對自己「意圖致死」的意圖非常明顯，加上對方都蓄意都往頭部攻擊，造成他耳朵被鋤頭刨傷流血。

▲白姓男子指控對方車停在停車場出入口，而且持小鋤頭攻擊頭部 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲紫色衣服男子把車停在停車場出入口，而且持小鋤頭攻擊 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲白姓男子指控對方車停在停車場出入口，而且持小鋤頭攻擊頭部 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲白姓男子指控紫衣男把車停在停車場出入口，他等超過20多分鐘，對方才出現 。（圖／記者吳奕靖攝）

白遭攻擊後，前往鼎金派出所報案，但他指控警方疑似想「吃案」，他說，第一時間警方先幫對方說話，要他私下和解就好，不要報案！只是白姓男子覺得不甘受辱受傷，所以堅持提告，警方才「勉為其難」以停車糾紛造成「雙方互毆」朝傷害罪受理。

不過最扯的是，從案件發生到現在，白姓男子都沒有拿到受處理案件證明單，就連19日特地到派出所要索討，還是沒有拿到，他不排除警方似乎有意低調處理這件事之外，甚至是不是以前人家常說的「警察吃案」，所以怒向 《東森新媒體ETtoday》投訴，最後警方坦承是「疏忽」沒有給，只是白姓男子還是很不了解，若是疏忽那為何第二次他都專程前往派出所「提醒」索討仍然未果的情況，到底是疏忽還是蓄意不給的背後？

▲白姓男子指控對方車停在停車場出入口，而且持小鋤頭攻擊頭部 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲白姓男子被小鋤頭攻擊頭部受傷，醫生縫合傷口。（圖／記者吳奕靖攝）

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