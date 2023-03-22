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恐怖情人肖想她女兒！單親媽咬牙6度遭性侵...心軟原諒給緩刑

▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲小晴想與男友分手，卻遭恐嚇散佈性愛照逼迫「舔到我爽」，否則連她女兒都不放過。（示意圖／翻攝pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

單親媽小晴（化名）透過網路交友與陳姓男子結識交往，4年後想分手，卻遭陳男恐嚇散佈裸照，不斷脅迫「好好的幫我X，如果不滿意難保又想搞妳XX」、「妹妹給我洗乾淨」，甚至連小晴的女兒也想染指「幼齒的肉體很久沒吃了」，她在恐懼無助之下只好6次滿足陳男淫慾。台中地院依強制性交罪，6罪處應執行有期徒刑2年，因小晴後來心軟與陳和解、同意給他機會，緩刑4年。

判決指出，住在台中的陳男2017年4月間，玩愛情公寓交友認識了住台北的小晴，2人進而交往了幾年，後來雙方感情因故生變、小晴想漸漸遠離陳男，陳察覺了小晴的態度心生不滿，從2020年10月開始，傳訊向小晴恐嚇「如果不乖乖配合，自己承擔後果」，附上小晴露出胸部、下體的性感照，並說「手上還有不少、不介意我請人去你家附近貼滿電線杆吧？」

陳男更要求小晴繼續供他洩慾，「下次過去好好幫我X，含到我爽，我就不搞妳XX」、「想結束這場噩夢，我不要別的，就要妳好好的幫我舔XX舔蛋蛋舔屁屁，外加打砲時要聽到妳酥爽的叫床聲」，強調要「將身體洗乾淨」，否則要將照片跟性愛錄影檔都交給他的兄弟，只要讓他不開心就全發佈出去，陳男甚至連小晴的女兒都想下手，「看來我只好找人去臺北蹲了、幼齒的肉體我很久沒吃了」、「要毀了妳女兒大好青春年華我沒意見」，害怕的小晴只好服從陳男的指令，6度在租屋處忍受陳對她性侵得逞。

小晴終於忍無可忍報案，截圖提供恐嚇證據，陳男偵查到審理時始終承認犯行，並與小晴成立調解、分期賠償當中，法官審後認為陳與小晴前為男女朋友，卻以恐嚇脅迫的方式逼她性交，考量態度良好、小晴也同意給他改過自新的機會，依6條強制性交罪合併處應執行2年徒刑，緩刑4年，還可上訴。

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