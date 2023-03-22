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獨／高雄綠衣怪男尾隨國小女！貼身問「這件事」　家長直擊嚇壞

▲一名家長拍攝女兒前往安親班途中，被綠色衣服男子搭訕跟隨 。（圖／民眾提供）

▲一名家長拍攝女兒前往安親班途中，被綠色衣服男子搭訕跟隨 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名家長發現自己女兒在放學時被一名陌生男子搭訕跟隨10幾秒鐘，這讓原本要接孩子放學的家長看到之後，相當緊張尾隨蒐證，還好這名男子發現有人跟隨就迅速離開，但是這個狀況讓家長很擔心，立刻通報校方要注意，同時跟警方報案。

20日下午五點左右，一名家長要去學校接國小女兒到安親班，但沒想到卻看到女兒步行離開學校時，被一名陌生男子靠近身體搭訕，家長覺得怪立即拿出手機一路尾隨拍攝蒐證，不過這名男子似乎發現有人跟隨，所以就迅速離開。而這名家長回家之後立刻提醒女兒「事情的嚴重性」，同時詢問這名陌生男子在走路過程當中，有沒有說什麼？女兒回答說：「他就問這附近有什麼好吃的」？

▲一名家長拍攝女兒前往安親班途中，被綠色衣服男子搭訕跟隨 。（圖／民眾提供）

▲一名家長尾隨拍攝蒐證時，綠色衣服男子轉頭發現後就快速離開 。（圖／民眾提供）

事後，家長覺得不對勁，立刻通報學校應該要注意，並且懷疑對方不存好心，可能是假借問美食的名義，要帶走女兒藉機犯案，還好自己有發現，所以就跟校方反應，並且請學校通知警察申請加強巡邏，向學生們宣導「下課或上學途中應該要結伴同行，或是請家長來載，協助注意是否有可疑校外人士」。

這起事件發生在高雄市警察局三民二分局轄內，警方表示確有此事：「經初步了解，該男子同行10餘秒跟隨攀談，並無肢體碰觸動作；警方已擴大調閱週邊監視系統，目前已經掌握男子身份，並通知到案釐清案情」。

▲一名家長拍攝女兒前往安親班途中，被綠色衣服男子搭訕跟隨 。（圖／民眾提供）

▲一名家長拍攝女兒前往安親班途中，被綠色衣服男子搭訕跟隨 。（圖／民眾提供）

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