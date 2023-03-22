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江啟臣示警：若與中南美洲邦交斷光光　以後總統恐沒理由過境美國

▲▼立委江啟臣主持啟思民本基金會「1月分民本調查－民本信心指數記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

我國於中南美洲友邦宏都拉斯近期擬與中國建交，引起熱議，部分人士甚至推測下一個出現外交危機的國家為巴拉圭。對此，國民黨立委江啟臣22日就在臉書發文示警，依照目前的外交處境與執政黨外交戰略走法，若未來與中南美洲國家邦交斷光光，恐怕總統出訪連過境美國的理由也沒了！

江啟臣指出，許多人擔心巴拉圭成為下一個外交危機，外交部次長田中光回應「台巴關係非常穩固」，但他提醒，別忘了去年副總統賴清德赴宏都拉斯參加總統就職典禮時，也說宏國與中華民國的邦交穩定，那時候我們也曾示警，但蔡政府卻老神在在，沒想到才一年斷交危機就浮上檯面。

江啟臣強調，巴國危機也不是空穴來風。他提到，去年巴國提出10億美金投資的要求，我們一面拒絕，另一面卻為無邦交的立陶宛準備12億美金，國發會主委說「這是投資不是援外」，但這是「以投資包裝援外」，換湯不換藥，他再舉出，加上今年巴拉圭大選在即，已有候選人表示，若當選不排除與北京開展新的外交關係。

江啟臣憂心表示，依照目前我們的外交處境與執政黨的外交戰略走法，若未來與中南美洲國家邦交斷光光，恐怕總統出訪連過境美國的理由也沒了。他認為，外交關係的維繫不能只是口號，政府必須靈活外交策略，以建立價值同盟、創造互利共榮的穩固邦誼為目標，走出自己的外交活路。

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關鍵字：

宏都拉斯邦交巴拉圭中南美洲江啟臣

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