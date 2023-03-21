蔡英文出訪未到宏都拉斯　外交部：磋商過程「無共識」不適合去

▲外交部次長俞大㵢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統府21日召開記者會，宣布蔡英文將啟程訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，途中過境美國紐約、洛杉磯。針對此行沒有規劃到訪近期傳出斷交傳聞的宏都拉斯，外交部次長俞大㵢說，目前與宏國的協商沒有達到共識，「所以我們認為這時候不適合讓總統去宏都拉斯訪問」。

外交部次長俞大㵢說，很多人關心為什麼這次規畫沒有安排總統去宏都拉斯訪問？其實從卡蕬楚上任以來，台灣都很積極跟她本人還有政府團隊在磋商，中華民國政府身為宏國82年的友邦，願意展現最大誠意並在能力範圍內，跟宏都拉斯共同以卡蕬楚總統的施政計畫，商討台灣可以幫忙的計畫。

俞大㵢表示，這過程中一直積極磋商中，「是因為到現在過程中沒有達到共識，所以我們當時認為這時候不適合讓總統去宏都拉斯訪問」。另外，賴副總統在去年1月有代表蔡總統參加卡蕬楚總統的就職典禮，那時候是專程到宏國，沒有到貝里斯、瓜地馬拉，因此在規劃時也有想到這一點。

媒體追問，「沒有共識」是指宏國提出的要求，台灣無法接受？俞大㵢說，這是一個協商過程，所以在這幾天內對媒體的答覆，包括卡蕬楚之前做的推文，表達對台宏關係的警訊，過程中台灣也一再提醒、善意警告宏國，不要落入中國華而不實的承諾陷阱。

「中國可以承諾很多東西，但我們很具體的講，他們的承諾實踐的機會不大，中華民國台灣身為友邦，承諾的計畫是一定會落實的。」俞大㵢表示，我們跟宏國清楚表達，但也說過，不會跟老共玩金錢競爭的遊戲，「在玩支票外交的是他們不是我們」。