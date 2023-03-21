宏都拉斯放話準備斷交　外交部：未收到文件「不與中國金錢競逐」

▲外交部大門口展示宏都拉斯國旗（左二）。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）指示外交部長展開與中國建交的談判，外交部21日澄清媒體報導表示，宏方至今未向我國遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書，外交部仍持續關注中、宏兩國的接觸情形。

針對宏都拉斯媒體《El Mundo》報導，宏國外長雷伊納（Eduardo Enrique Reina）接受訪問時表示，宏方尚待中國正式通知啟動建交磋商，而我國駐宏都拉斯張大使已經收悉台宏斷交通知文件等節，外交部表示，並非事實，宏方至今未向我國遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書，外交部仍持續關注中、宏兩國的接觸情形。

至於雷伊納指稱，我方目前已改向中國友邦厄瓜多採購白蝦一事，外交部稱，實係因宏國白蝦出口商報價高於市場價格，此係市場機制決定，我方亦曾協助宏方拓銷；至於宏方擬尋求對中國輸出白蝦，我國也提醒宏政府注意，宏國各類產品在面對國際市場機制的運作下，在中國勢將面對更大的競爭壓力。

外交部再次強調，我國自卡蕬楚2022年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾，我方與宏方的溝通努力從未間斷。

外交部表示，我方對宏方的提洽自始至終均積極回應，並本於最大善意在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意，外交部對於兩國關係出現警訊，迄今仍盡最大努力維持邦誼，絕不會與中國進行金錢競逐。