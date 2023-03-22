今4縣市36°C↑！明起變天「半個台灣都迎雨」　周末暴跌12度

▲今天是本周最熱的一天。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣暖熱，白天高溫普遍可來到30度以上，明日北方鋒面逐漸接近，可能為桃園、大台北、基隆、宜蘭等地帶來局部降雨，周五台中以北到宜蘭天氣轉差逐漸轉雨，周五晚上到周末降雨範圍擴大至整個嘉義以北，且北台灣白天高溫也下降到18度左右。

氣象局發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今(22)日中午前後臺東縣地區，臺南市、高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，請注意。

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▲今(22)日中午前後臺東縣地區，臺南市、高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，氣溫達36度以上。（圖／氣象局）

天氣職人吳聖宇表示，今日是本周溫度最高的一天，各地白天高溫普遍可來到30度以上。明日北方鋒面逐漸接近，可能為桃園、大台北、基隆、宜蘭等地帶來局部降雨，其他地區仍是多雲到晴，山區午後可能有降雨。

明天北部、東北部一帶高溫的預測略往下降到28-30度間，其他地方普遍仍可到30度以上，部分區域還是有機會來到33-35度間，甚至超過36度，仍然是相當暖熱的一天。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周五鋒面持續接近，台中以北到宜蘭一帶的天氣會逐漸轉差，雲量增多，慢慢轉為有下雨狀況的天氣，中北部山區的午後雲層發展現象會更為明顯，不排除有些較旺盛的對流發展，甚至帶來雷雨的機會。

周五晚上到周末降雨的範圍會進一步擴大到中部還有花東地區，嘉義以北還有東半部預估都將是有短暫陣雨的天氣型態，只有南部仍是多雲天氣。

隨著鋒面抵達，後續東北季風南下，各地溫度也將下降轉涼，北台灣的感受最為明顯，周末期間白天的高溫將會一下子降到18-20度間，中部及花東一帶的高溫也會降到23-27度間，南部的高溫還是相對較高，可到28-30度左右