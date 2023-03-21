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今起3天熱翻　春雨周五報到「補水到下周」！清明連假天氣出爐

▲▼天氣 春暖 天熱 日夜溫差大 雨少 缺水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今春分起到周四高溫將破30度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(21日)「春分」到周四逐日升溫，高溫將破30度，周五(24日)春雨報到，北部、東北部率先降雨，周末期間(25~26日)雨區擴大，全台幾乎有雨，中部、北部、宜花雨勢較大，南部和台東降雨相對少，這波春雨將影響到下周；清明連假也有延續春雨機會，中北部下雨機率高。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今天(21日)是二十四節氣中的「春分」，代表太陽直射赤道，南北半球日夜時間是等長的一天，從今天過後，太陽直射位置就要開始進入北半球，季節也開始進入春季的後半段，暖空氣的勢力將逐漸佔據上風，雖然一直到真正入夏之前仍會有溫度起起伏伏的變化，但是整體來說將會越來越溫暖，偏熱感覺也將陸續開始發生。

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吳聖宇指出，今天(21日)開始一直到周四(23日)正好是台灣附近暖空氣勢力逐漸增強過程，隨鋒面在大陸南方建立，台灣位於鋒面前方的偏南到西南風範圍內，大環境風向帶來的都是較偏暖空氣，未來3天各地溫度都較為偏高，白天高溫普遍有機會超過30度以上，尤其大台北地區、中南部局部區域以及台東要留意配合下沉增溫現象可能帶來的較明顯高溫。夜晚清晨低溫也普遍升高，大部分地方夜間低溫都可能在20度以上，不過日夜溫差變化仍大。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

今起到周四天氣大致穩定，多雲到晴機會大，降雨機率不高，但北台灣離鋒面較近，鋒面前緣雲系通過時雲量就會變多，甚至有些零星降雨機會，各地山區因溫度升高熱力作用，中午過後雲量也會發展增加，可能造成局部性的降雨，不過都是較小範圍局部性變化。

周五(24日)起隨著北方鋒面接近，春雨也將開始報到，吳聖宇表示，北部、東北部下雨機率首先提高，接著到了周末期間(25~26日)鋒面逐漸來到台灣附近，降雨範圍會進一步擴大到整個中、北部及宜花地區，中北部局部山區因為地形抬升作用的配合，累積雨量預期會比較多一點，南部及台東地區降雨相對較少，可能對南部旱象幫助有限，其實春雨對南台灣降雨原本就比較少，照目前預報，周末進來這一波春雨也是相同情況，南台灣仍要持續節約用水。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

吳聖宇分析，這波春雨會一直影響到下周，中北部、東北部、東部斷斷續續會有一波一波的雨勢出現，中間有時會有雨停的空檔，雨勢都不大，出現雷雨機會也不高，但是春季鋒面變動大，仍要觀察。鋒面進來並開始下雨後，溫度也將跟著轉涼，周五(24日)北台灣溫度先往下降，周末(25~26日)各地溫度較為偏涼，北台灣高溫可能一下子會降回到20度或以下，反差變化最明顯，中部及花東地區高溫也會降到22到26度間，南部受影響較小，但高溫也會降到26到28度。

吳聖宇表示，上面提到這波春雨將持續到下周，下個周末開始就是連續5天的清明節假期，目前雖然時間還早，但是預報資料看起來有機會是延續春雨的影響，中北部地區下雨機會仍高，有可能是清明時節雨紛紛的天氣型態，不過雲雨帶預報還有較大變動性，有待後續持續觀察。

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