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5招查偷吃！妹子驚見「LINE超強大」　網喊：別讓我女友知道

▲▼LINE,手機,貼圖（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE能查各種偷吃紀錄。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「男友的頂級偵查能力！」一名妹子表示，拜男友的前女友所賜，才讓她知道防偷吃的「5大絕招」，其中LINE功能超強大，能查通話紀錄、曾傳過哪些曖昧貼圖，「就連刪除／收回訊息也不行，因為電腦打開全部都出來了，還可以用螢幕分享來突擊檢查。」文章曝光後，引來網友哀號「希望別被我女友看到」。

一名女網友在Dcard透露，剛交往時期，男友認為原PO比較愛玩，因此使出各種監視絕技，像是大家熟悉的查定位的APP、相簿分享對象、螢幕使用畫面與緊急聯絡人等，其中LINE更是強大，能突擊檢查通話紀錄、常用或曖昧貼圖。事後，原PO才知道，原來男友是從前女友身上學會的。

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首先是定位APP，原PO說，男友的前女友（以下簡稱前任）會要求一次安裝4個APP查行蹤，就怕某一個有BUG，對於出門路線能瞭若指掌。

第2是相簿，前任會隨便在iPhone挑幾張相片，按下分享鍵後，一秒能從推薦對象就能知道最近常聊天的人。

第3為螢幕使用畫面，原PO說，該程式會紀錄你幾點到幾點用了什麼程式、用多久，如果偷下載交友軟體再刪掉的也沒用，它一樣會有紀錄。不過原PO也補充說明，「剛刪掉還會顯示，但過一下就不會了。」

第4點設定緊急聯絡人，把緊急聯絡人設成自己，男生就沒有理由說「沒聽到才沒接」，因為關靜音，手機一樣會響，而且響得超大聲。

第5點最狂的就LINE，原PO也不禁直呼「真的有很多東西可以看，很多人不知道LINE裡面可以查通話紀錄。」像是對方最近搜了什麼、有沒有傳曖昧的貼圖，就連刪除／收回訊息也不行，因為電腦打開全部都出來了，還可以用螢幕分享來突擊檢查。

文章曝光後，一票網友驚呼「是在交往還是在諜報治安戰？」「聽起來蠻痛苦的，談個戀愛這麼不信任對方」、「好痛苦喔...分手好嗎」、「被監視的好痛苦」、「趕快分手，我前男友也是說他前任導致他有這些行為，X我屁事，他是控制狂快逃」、「要來國安局上班嗎」、「希望這篇別被我女友看到」。原PO則補充強調，現在男友已信任她，因此不會再偷監視了。

而留言串中，有內行分享破解方式，「相簿先選一張照片按分享，下面會出現常聊天的人，長按你不想被發現的人的頭貼會出現『減少建議』選項，按下去就解決」、「螢幕使用時間，可以至設定那邊關閉」。

▼網友曝破解法。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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