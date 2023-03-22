女友跟人跑…淡水情傷男「持槍自戕亡」！警意外查獲小型兵工廠

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市淡水區濱海路一處社區昨(21日)晚間7時許傳出槍響，警方初步調查，林姓死者(30歲)擁槍自重，家中藏有多把改造槍械與數發子彈，但林男疑似情變、不滿女友移情別戀，為此持槍自戕。警方獲報到場時，林男已經明顯死亡。

▲淡水情傷男持槍自戕亡。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

警方初步調查，死者好友、21歲的王男昨夜向警方報案，指稱林姓友人闖不過情關，因女友移情他人而萌生輕生念頭，聲稱對這世界已無眷戀，王男擔心可能發生憾事，因此前往林男住家尋人，不料卻發現他已舉槍自戕，嚇得報警。

警方到現場時，林男已經明顯死亡，初步勘查，現場並無打鬥跡象，死者倒臥於沙發上，外觀無遭拉扯或成傷情形。現場尋獲一把改造手槍及1顆空彈殼（彈頭），另1顆未擊發掉於死者左側，現場勘察房屋無入侵情形。

警察局鑑識中心派員現場採證，現場確無外力介入，死者自持手槍自戕成分居多，案發現場進一步完整勘察，於房間衣櫥上緣另發現土造霰彈槍1把、霰彈6顆、模擬槍1把（有阻鐵、沒有撞針），宛如小型兵工廠；警方隨後針對槍枝進行指紋及DNA採驗，追查來源，案經請示士林地檢署檢察官後，將遺體交家屬移置板殯，22日報請司法相驗釐清死因。

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