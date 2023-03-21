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從沒注意過！iPhone相簿「1功能」驚呆她　一票人喊讚：吵架專用

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前翻iPhone相簿時，赫然發現「減少出現這個人」的功能鍵，不禁好奇用意為何？而話題戳笑眾人，不少蘋果用戶也從未注意過，還有網友大讚，在吵架、冷戰時超好用。

女網友在Dcard貼出截圖，表示這是打開iPhone相簿時看到的，也忍不住笑虧「這啥啦哈哈哈，相簿有這功能幹嘛？」

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事實上，在iOS 14和以上的版本中，都有這個功能，此舉會調整照片APP整理「回憶」、「精選照片」及「照片」小工具中看到的照片方式。只要點開右上角「更多」的按紐，就會有「減少出現這個人」或「永不出現這個人」，接著按確認即可。

▲從沒注意過！iPhone相簿「1功能」驚呆她　一票人喊讚：吵架專用。（圖／翻攝自Dcard）

▲很人性化的功能。（圖／翻攝自Dcard）

另外，當用戶選擇減少某人物的出現次數後，若想在「人物」相簿中再次看到該人物，就必須重置「回憶」設定，步驟為「設定」>「照片」，接著點選「重置建議的回憶」，最後按一下「重置」以確認。

對此，網友們紛紛笑回，「情侶吵架感覺很好用」、「喜歡拍朋友醜照，但不想一直看他醜臉」、「我是覺得偷情用的啦！不然有時候iPhone會很賤的跳出精選照片」、「這功能也太好笑，之前都沒有注意」、「分手後可以用」、「好好笑...之前都沒發現」。

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