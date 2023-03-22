哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」　收入曝光了

▲哥哥女友是老師，爸媽卻要求分手。（示意圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多人的結婚理想對象，包括醫師、律師與老師。不過一名網友透露，哥哥女友是國中老師，且兩人已計畫結婚，豈料爸媽2個原因反對，認為雙方經濟能力差很大，還擔心萬一離婚的話，兒子收入要付一半給女方。原來哥哥是工程師，年薪加上被動收入有400多萬，讓原PO感嘆兩人收入確實是天差地遠。

一名男網友在Dcard表示，哥哥最近帶女友回家作客時，哥哥坦言想結婚了，此話一出不得了，爸媽以條件相差太多，認為兒子是年薪150萬的工程師，還留給他1年近300萬的被動收入，因此不答應這門婚事。

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原PO透露，女方其實是國中老師，年薪約60至70萬且家境普通，兩人交往期間，吃喝玩樂都由哥哥買單，而女方也跟不上哥哥的消費水平。不僅如此，爸媽搖頭表示，就怕兒子以後養老婆，萬一離婚的話，收入還得分對方一半，因此要求分手。

不過哥哥認為沒關係，因此希望原PO一起幫忙說服爸媽。聞言，原PO也陷入兩難坦言，「在我看來，一年60至70萬400至500萬的收入，天差地別」，加上哥哥有個人喜好，女方就會批評浪費錢，確實想法有差異存在。

文章曝光後，底下網友熱議「你跟你爸媽，人生價值觀只有錢嗎」、「不知道有個東西叫婚前協議嗎」、「條件確實有差，但我認為更嚴重的是價值觀不合，哥哥女友不支持哥哥的興趣，這點需要謹慎考慮」、「先不說兩人相處問題，單就職業，如果考慮到教育子女，老師其實是理想的結婚對象，小孩寒暑假不用送安親班，能不用補習，沒辦法開源但可以節流（父母都是老師路過）」。

▼哥哥薪水加被動收入有400至500萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

