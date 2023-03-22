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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜民調滑鐵盧　前宋楚瑜文膽曝關鍵：「這點」比不上韓國瑜

▲▼ 侯友宜出席文傑建設、川方企業捐贈復康巴士記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

根據台灣民意基金會最新民調，民進黨主席賴清德以36.2%支持度居冠，領先新北市長侯友宜的24.8%，兩人民調首度交叉。前親民黨文宣部副主任吳崑玉21日感嘆，相較賴清德在南投補選展現出做母雞的架勢，讓民進黨止跌，侯友宜既想選又怕受傷害，連在新北市都落後的話，那就更不敢落跑，且他不像前高雄市長韓國瑜有魄力，就是差在這點。

吳崑玉21日接受媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，針對最新總統大選民調，吳指出，民調微微上下起伏，都算還好，但如果出現暴起暴落就要小心，表示社會上有某種不穩定的氛圍，而在國民黨還沒確定人選前，民調就是看一看。

吳崑玉指出，大家都清楚，身為總統候選人不能只顧著自己，是全黨2024大選的領導者，不管願不願意就是隻母雞，而賴清德在南投補選展現出做母雞的架勢，讓民進黨止跌，親綠支持者因此回籠；至於侯友宜則避東避西，一直閃閃閃，閃到藍軍支持者失望，導致國民黨蜀中無大將，甚至有些人可能會去支持柯文哲，覺得柯至少比較像樣。

對於藍營總統提名，吳崑玉說，國民黨主席朱立倫就是算得太清楚，一直拖到現在，再不把總統提名辦法確定，可能會把原本能贏的局打到輸，先前的選策會名單還讓立委傅崐萁跟侯友宜吵起來。

吳崑玉說，對比賴清德把各派系都整合起來，國民黨好像是大家互相拿小刀砍，因此無論侯友宜還是朱立倫、鴻海董事長郭台銘，大家應該好好坐下來談，甚至讓王金平、吳伯雄等大老出來幫忙喬，至少喬一個方法出來，畢竟有信任感後面的路才能走。

談到侯友宜困境，吳崑玉指出，侯友宜的問題叫做猶豫，既想要又怕受傷害，但在江湖混，哪有不挨子彈，會讓大家期待有很大落差，且如果侯友宜在新北市都落後的話，那就更不敢落跑，怕自己身敗名裂等等，很多政治人物碰到很難選擇的時候，會跟小女生一樣有選擇障礙，且侯不像前高雄市長韓國瑜有魄力，說弄就弄，雖然韓的結果不是很好，但侯友宜就是差在這點。

吳崑玉認為，現在不是在選新北市長，侯友宜即使不宣布參選，但也要把手腳伸到外縣市去，像柯文哲還會去一日北高、舉辦柯友會，甚至出訪美國，但侯都沒有做，目前動作只有贏過郭台銘。

對於郭台銘最近已經開始跑南部宮廟。吳崑玉則說，所以國民黨到底誰出來選，仍舊是問號，搞不好郭台銘慢慢跑就把基礎跑出來，未來可能還會更有系統性地跑，現在郭偷偷摸摸地進行，透過一塊塊磚頭幫自己墊高，這樣跑幾個月之後，再等到大家看見時，可能就會是一座山。

吳崑玉表示，郭台銘有錢有人就打組織戰，免得一講話就出事、唱金包銀，現在就是先接觸民意做組織，這做法是對的，所以不要小看郭，可能1到2個月浮出來之後大家就玩不過他。

至於侯友宜要如何解困，吳崑玉說，要下決心跟他人聯合，落跑爭議想解脫，如果自己說要參選那就是落跑，會跟韓國瑜一樣被弄，而要解套只有兩個方法，就是有大老從上面拉，另一種則是像韓一樣坐在家裡，然後每天有人敲鑼打鼓，弄到侯友宜出來，要有群眾去鼓譟來把侯請出來，但侯沒有韓的魅力，講話只適合搏感情。

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