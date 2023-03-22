揭林昶佐、吳怡農不選2024內幕　黃揚明：這個劇本還沒演完

記者黃翊婷／綜合報導

台北市議員王世堅領表登記參選台北市第二選區（士林大同），挑戰現任立委何志偉。媒體人黃揚明認為，最近包含中正萬華的林昶佐、中山北松山的吳怡農陸續宣布不選，可能是民進黨中央為了協調而做的準備，4月初以前是否能完成協調，王世堅會不會真的與何志偉展開廝殺，一切還有變數。

▲王世堅投入立委初選，登記挑戰想爭取連任的何志偉。（資料照／記者李毓康攝）

黃揚明在21日播出的政論節目《大新聞大爆卦》中提到，王世堅離開謝系之後，近年來在民進黨內比較「孤鳥」，去年他也不挺英系，但為什麼英系20日全部站在王身旁，因為敵人的敵人就是朋友，王要挑戰何志偉，「太好了，我們有共同的敵人，我們可以幫助你」，可是這對黨主席賴清德或整個民進黨來講，是最不希望看到的局面，「相信很多藍營支持者會想說太好了，你們兩強互殺必有一傷。」

▼▲林昶佐（上圖）、吳怡農（下圖）不選，黃揚明認為與民進黨未來的打算有關。（資料照／記者屠惠剛、湯興漢攝）

「可是我必須要在這邊講，這個劇本還沒演完。」黃揚明接著指出，即便周五（24日）登記完畢，都還不代表王世堅與何志偉會進入初選，民進黨初選登記完畢後會進入協調期，這裡有一個關鍵，最近有幾個人宣布退選或不選，就跟這一局有關，包含中正萬華的林昶佐、中山北松山的吳怡農，因為王要挑戰何在民進黨基層已經傳遍了，他大概兩周前就曾聽聞，「所以是不是黨中央要為協調做準備？」

黃揚明分析，如果到了周五仍沒有人去登記挑戰中山北松山的王鴻薇（國民黨籍），即便本來是初選區，沒有人登記就會改成徵召，到時候就能做協調，「可以去跟王世堅曉以大義」，畢竟王說了「我信賴」，如果是賴清德親自跟王溝通，「你覺得王世堅要不要賣主席一個面子？」

黃揚明提到，誠信條款對王世堅是一個緊箍咒，王每次從谷底崛起，靠的就是「一諾千金，誠信至上」這8個字，過去王跳海、高空彈跳每次都會說這句話，「對王世堅來講誠信非常重要」，因此，他相信接下來民進黨會花很大力氣去協調，但4月初前能否完成協調還有待觀察，王最後會不會與何志偉對戰，也還有變數。