藍首波提名選區飄煙硝味！　徐巧芯費鴻泰對決、顏寬恒再戰沙鹿

▲徐巧芯對決費鴻泰黨內預料殺破頭。（圖／記者李毓康攝、蔣萬安辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對2024立委選戰，國民黨17日已公布19個第一階段提名選區，明天展開領表登記作業。儘管第一階段提名選區被認為選情相對單純，但因多是藍營優勢選區，可謂「提名即勝選」，故部分選區反而「老幹新枝爭上位」，競爭相當激烈。

按照黨中央規劃，國民黨立委提名作業分成三階段進行，當中第一階段乃針對選情相對單純的選區，亦即擁有現任黨籍立委的藍營優勢選區，並已於17日公布全國共19個第一階段提名選區。包括台北市第三選區（中山、北松山，王鴻薇）、第七選區（松山、信義，費鴻泰）、第八選區（中正、文山，賴士葆）；新北市第一選區（淡水林口等，洪孟楷）、第九選區（永和，林德福）、第十一選區（新店，羅明才）」；桃園市第三選區（中壢，魯明哲）、第四選區（桃園，萬美玲）、第五選區（平鎮、龍潭，呂玉玲）；台中市第二選區（沙鹿龍井大肚烏日霧峰，原顏寬恒選區），第三選區（后里神岡大雅潭子，楊瓊瓔）、第八選區（豐原石岡新社東勢和平，江啟臣）；彰化縣第三選區（芳苑二林北斗溪州，謝衣鳯）；南投縣第一選區（草屯國姓埔里，馬文君）；雲林縣第一選區（麥寮台西東勢）；高雄市第五選區（三民區、苓雅區）；花蓮縣（傅崐萁）、金門縣（陳玉珍）、連江縣（陳雪生）。

儘管以上選區被認為選情相對單純，但卻因為這些選區多數都是「藍營優勢選區」，可謂「提名即勝選」，因此部分選區內的青壯世代亟思「世代交替」，使得選情撲朔迷離，故其實並不單純。當中最受矚目者，莫過於台北市第七選區（松山信義），年輕市議員徐巧芯單挑資深立委費鴻泰。

此外，台北市第八選區（中正、文山）也有年輕市議員徐弘庭、李柏毅挑戰資深立委賴士葆。新北市議員陳偉杰決定參加國民黨新北市立委第一選區初選（淡水、林口等地），也會強碰現任立委洪孟楷。桃園市第五選區（平鎮、龍潭），亦有市議員黃敬平、舒翠玲再接再厲，要再戰資深立委呂玉玲。地方傳出，黨主席朱立倫為了促進世代交替，也為了彌補去年桃園市長提名時呂玉玲所受之委屈，許諾呂不分區立委；但呂玉玲近期卻穿上「戰袍」勤走地方，顯示她仍未掉以輕心。

▲前國民黨立委顏寬恆。（圖／記者湯興漢攝）

至於台中市第二選區，也就是去年受到矚目的「中二補選」戰區，前立委顏寬恒將會再度出戰民進黨立委林靜儀。而雲林縣第一選區（麥寮台西東勢），據悉將由現任不分區立委林文瑞出戰民進黨女將蘇治芬；地方人士指出，他已獲得國民黨雲林大老張榮味公開支持。

針對部分即將上演「世代交替」大戰的選區，黨中央規劃「先協調、後初選」；若協調不出單一人選，就會進入初選程序，原則將以70%民調、30%黨員投票之結果來決定提名人選，除非候選人合意採用其他之比例。

但一位黨務人士私下透露，由於政黨初選目前適用《選罷法》，而國民黨的黨員投票及黨員名冊較不嚴謹，唯恐事後發生爭議，損及候選人正式參選資格，故組發會與地方黨部將盡量勸說候選人「不要舉辦黨員投票」。唯該黨務人士亦強調，前述勸說也只是道德勸說，並不具有強制力，因此若候選人沒有共識，依舊會回歸原則，即採行70%民調、30%黨員投票。

在此情況下，由於資深老將對黨員組織經營較深，也與較高齡的國民黨員長期建立感情，一般認為對老將較有優勢。故一位台北市地方人士說，看到這個規定之後，「老費（費鴻泰）、葆葆（賴士葆）都笑了」。不過也有黨務人士翻閱過往初選紀錄，發現絕大多數黨員投票都影響不了最終結果，故認為主要勝負關鍵還是在民調；而按照《關鍵調查》公布的對比式民調顯示，徐巧芯以43.5%略為領先費鴻泰的42.7%。

由於擔憂黨內初選過於激烈而破壞團結勝選氛圍，國民黨中央黨部遂規劃「候選人公約」，考紀會主委黃怡騰指出，為了塑造更團結、更優良的選風，黨中央幾經思考後，推出候選人公約；所有候選人登記時，表格、文件、政見、學經歷都要詳實填寫，也須親自簽署候選人公約，並成為日後考紀會調解、仲裁，乃至於黨紀處分的法源依據。