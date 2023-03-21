桃園前市府顧問黃適卓登記立委初選　第一選區參選爆炸

▲前桃園市府首席顧問黃適卓今天上午到市黨部登記第一選區立委初選。（圖／翻攝自黃適卓臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市政府首席顧問黃適卓今（21）日上午到民進黨桃園市黨部登記第一選區（龜山區、蘆竹區、會稽15里）立委初選，將與現任立委鄭運鵬對陣，此外，前民進黨市議員郭麗華也登記參加初選，光是此選區民進黨就有3人爭取提名，國民黨部分則有市議員牛煦庭、褚春來也有意爭取，下屆第一選區立委參選呈現爆炸局面。

黃適卓今天上午在支持者簇擁下前往市黨部登記第一選區立委初選，此外，前市議員郭麗華也於今天完成登記，將與已搶頭香完成登記的現任立委鄭運鵬爭取提名。

黃適卓指出，不論是擔任公職期間為鄉親服務，或是後來以民間社團身分為在地居民與市府來協調，總是謹記要回饋社會、解決民眾困擾，以此信念視為人生目標，更當作是自己一生志業，希望有機會爭取為桃園鄉親服務的機會，實現個人人生信條。

黃適卓還說，第一選區的地緣關係，作為與大台北連結的重要樞紐，正因如此，交通問題仍是最需要優先處理的事項，民眾常常苦於上下班時段車流壅塞。目前雖已有配套政策與建設（捷運）運作中，但這樣還不夠，未來擔任立委後，優先任務就是在交通方面的作為加速，不僅要更快還要更好，讓困擾市民朋友的交通不再是問題。

至於可能的對手鄭運鵬等同選區競爭問題，黃適卓強調，鄭運鵬委員是位可敬的對手，三任立委資歷豐富且長期在立院民進黨團擔任幹事長，其實非常有資格擔任不分區立委，這次他可能比較客氣沒有爭取不分區。「運鵬委員常在電視媒體上發言猶如天龍、我則勤走基層就像地虎一般，未來初選會是天龍鬥地虎般精彩可期，相信初選過程絕對會是良性競爭，可讓民眾選出親民、愛民的立委人選。」

至於同黨及前市議員郭麗華也說，期盼黨內初選能選前和諧、選完團結，未來以公平競爭方式為市民選出最佳的民進黨籍立委候選人。