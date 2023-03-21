民進黨區域立委提名初選登記　南投縣議員蔡銘軒搶頭香

▲民進黨內區域立委提名初選登記正式開跑，南投縣議員蔡銘軒搶得頭香。（圖／民進黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

民進黨區域立委提名初選登記於20日開跑，身兼綠營南投縣黨部主委的縣議員蔡銘軒成為第一位正式登記的參選人。

蔡銘軒昨天在家人及縣議員吳棋楠、陳玉鈴、草屯鎮民代表簡木通和前鎮代莊瑞興的陪同下，前往縣黨部進行登記。

民進黨南投縣黨部指出，蔡銘軒為農民勞工家庭出身，切身體會基層民眾生活的不易，心懷為家鄉發展打拼的理想；在2014年參加民進黨培育基層民選公職人才的「民主小草計畫」，踏上政途，並陸續當選草屯鎮民代表以及南投縣議員，並長期關懷地方教育文化議題，爭取資源改善地方基礎建設、活化地方商圈。

蔡銘軒表示，擔任民意代表8年餘，深刻有感於地方發展停滯，缺乏重大建設與規劃；加上在投二選區補選過程中，攜手黨內優秀前輩達成不可能的任務，助蔡培慧獲得勝選，也激勵自己心生更強烈的使命感，決意投入立委選舉，讓服務與問政規格升級，從中央政府政策著手，強化與地方的資源連結，加強推動南投縣發展。

蔡銘軒坦言，面對連任多屆的藍營現任立委馬文君，投一選區非常艱困，但他會全力尋求黨內支持，綠營也必須團結一致，期待投一立委選區也能漂亮翻轉，讓南投縣全面改變、政治生態渙然一新。

國民黨南投縣黨部昨天也公告，第11屆立委南投第一選區將於22日至24日開放領表登記，登記費用和保證金分別為10萬元和50萬元。