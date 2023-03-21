暗指馬英九？　陸委會報告：中共近期頻密邀我政黨人士赴陸宣揚統一

▲陸委會主委邱太三。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸委會一份專案報告中指出，中共近期更加大對台工作力度，頻密邀我國政黨人士、地方首長等人赴陸，藉機宣揚其統一政策、釋放恢復部分產品禁令等。而針對前總統馬英九預計27日率團到中國大陸祭祖，陸委會主委邱太三今（21日）表示，希望馬赴陸要注意其相關作為跟言行能符合國家利益，且不希望馬英九被矮化，甚至被利用來做統戰。

立法院外交國防委員會規劃邀請國安局長、國防部副部長、外交部次長、陸委會副主任委員、海委會海巡署副署長、行政院國土安全辦公室主任明報告「近期印太區域情勢對我國影響之研析與因應」，並備質詢。

陸委會的專案報告中提到，中共對台立場一貫，持續加大「反分裂反外力、促融合促交流」軟硬兩手，近期持續強調

貫徹對台總體方略、重申「一個中國原則」等既定對台政策主張與政治框架；近期更加大對台工作力度，提出與台有識之士進行「統一協商」，亦頻密邀我政黨人士、地方首長、企業、農漁業者、基層及宗教等人士赴陸，並與在陸台商、台青等互動，藉機宣揚其統一政策、釋放恢復部分產品禁令等。

近日除馬英九3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖行，成為我國1949年來首位卸任總統「登陸」，國民黨副主席夏立言上月才率團與中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤會談。

兩位藍營政要接連訪陸，陸委會從此專案報告中，似乎表達了立場。今媒體詢問邱太三有關陸委會對馬英九赴陸祭祖的態度，邱說，馬英九行前已循相關規定向總統府提出申報，總統府也對馬赴陸祭祖表示尊重，如果在維安上有需要，也指示相關單位處理。

邱太三指出，馬英九到大陸去確實會因為動見瞻觀，所以期盼馬這次去可以展現台灣人民對民主自由的堅持，也期盼兩岸交流能夠在對等尊嚴之下來進行。

對於是否擔心馬英九變成對岸統戰樣板？邱太三表示，大陸對台灣統戰無所不用其極，所以陸委會要提醒，馬英九是我國前總統，所以馬到大陸去的各項作為都會被大家檢視，期盼馬要注意其相關作為跟言行能符合國家利益，也跟國民情感一致。

至於馬英九若見到宋濤等中共高官，陸委會有何態度？邱太三回應，陸委會對於兩岸政策是一貫的，希望在對等尊嚴前提下，因為馬英九是我國前總統，陸委會不希望馬英九被矮化，甚至被利用來做統戰。