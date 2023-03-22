分析北京心中劇本　綠委：國民黨跟馬英九只是障眼法

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析北京心中劇本　洪申翰：國民黨跟馬英九只是障眼法

▲▼ 馬英九,羅智強「寒冬送暖」活動-楊值斗,馬英九。（圖／記者黃克翔攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九將於3月27日展開訪陸行程，定調為返鄉祭祖，預計到上海、南京、武漢、長沙、重慶，強調不會臨時規畫到北京，也不會會見北京相關人事，仍引來各界關注。民進黨立委洪申翰分析，北京想要找個理由來轉向「和緩」，「國民黨跟馬英九其實只是北京搬出來的障眼法」。

洪申翰說，2019年大陸國家主席習近平發表 《告台灣同胞書》，定調「九二共識」就是「謀求國家統一」、「實現一國兩制」，戳破國民黨一直以來「九二共識」的話術，引起台灣社會巨大反感，也讓國民黨經歷了台灣主流民意的唾棄。經過了四年前的經驗，這次北京應該學到，不該在台灣的大選年，再度粗暴地拿出強硬、具攻擊性的統戰言論，來刺激台灣社會了，他們涉台官員也清楚，以現在台灣的民意氛圍，如果再強硬刺激，並不聰明。

洪申翰表示，今年三月中共兩會後，從習近平的談話內容，可以看出他談台灣的部分篇幅明顯變少，用字也「和緩」很多。國台辦系統在宋濤接管後，也可以看出一些想要避免刺激台灣的跡象了。但習近平不會想承認這個「和緩」是應變出來的權宜之計。這不只是面子問題，而是如果承認了，那就會間接鼓勵中共鎮壓的其他反抗群體，所以對北京來說，他也要找個理由來轉向「和緩」。

洪申翰分析，北京能想到最好的做法，就是把這個「和緩的功勞」，包裝成禮物，送給他所屬意的政黨或候選人，把因果置換。北京現在想要做舞台給馬英九，拉高他的發言權，從北京的角度，他們其實是急著想要塑造一個認知：「支持民進黨，兩岸就會緊張，就有戰爭風險，只有國民黨才能促進和緩或和平」，但「和緩」或「和平」，真的是國民黨促成的嗎？

洪申翰認為，國民黨跟馬英九其實只是北京搬出來的障眼法，利用這些棋子來誤導「和緩」的歸因，讓台灣人錯估自己主權意志的關鍵重要性。

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