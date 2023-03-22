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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挑戰台東立委初選！賴坤成喊當一屆就接班　「劉櫂豪列不分區就好」

記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委賴坤成22日在演藝圈好友郭子乾、前民進黨立委謝欣霓、體壇大老紀政、趙士強等人陪同下，宣布參與民進黨台東立委黨內初選，挑戰現任立委劉櫂豪。賴坤成表示，希望打破民進黨在台東的瓶頸，劉櫂豪也是人才，但常常要選縣長、立委，還要當名嘴，可以考慮讓他納入不分區甚至入閣。他也宣示，自己若當選只做一屆，未來就要接班給年輕人。

賴坤成表示，選舉不是職業，不只坐轎也要幫人抬轎，自己再度參選，希望藉由這次機會，打破民進黨在台東遇到的瓶頸，就是10幾年來都是一個人在選，縣長選完選立委、立委選完選縣長，都是同一個人在選，這就是民進黨在台東的消極性。

賴坤成直言，以自己30幾年來累積的人脈跟經驗，可以在能力還在高峰的時候，為台灣再戰一次，今天絕對不是戀棧一個職位，而是讓台東人有另外一個選擇，自己有信心做得到。

郭子乾表示，國中的時候就跟賴坤成是同學，他是非常真誠的一個人，如果有任何貪贓枉法，電視上看到郭子乾可以直接吐口水，他幫助許多中小企業走出困難，希望賴坤成能夠成功突圍民進黨立委初選，代表台東再戰2024，兩人真的是非常好的朋友，從國大代表、台東市長到縣長選舉，自己同樣無役不與，希望這個朋友能幫台灣做更多事情。

賴坤成表示，劉櫂豪是優秀政治工作者，「但很忙啦！」，劉櫂豪常常要選縣長、立委，還要當名嘴上通告，真的可以考慮讓他入閣或納入不分區名單，讓台東多一席。

賴坤成也宣示，自己若成功當選、當一屆就好，之後讓年輕人接班，像是前東辦執行長洪宗楷、池上鄉長林建宏等，自己可以當領頭羊，帶領他們順利接班、完成世代交替，這是自己這次念茲在茲的事。

▼賴坤成宣布參與民進黨台東立委初選。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼賴坤成宣布參與民進黨台東立委初選。（圖／記者杜冠霖攝）

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