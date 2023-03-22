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何博文宣布參選新北第一選區立委　誓成賴清德「北海艦隊」一員

▲▼何博文宣布參選2024新北市第一選區立委 。（圖／何博文提供）

▲何博文宣布參選2024新北市第一選區立委 。（圖／何博文提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市黨部主委何博文今（22日）宣布投入2024新北第一選舉區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）立委。何博文在記者會上更宣示，將成為民進黨主席賴清德競選總統北海艦隊的一員，「正義金剛要進化成為守護北海岸的北海金剛！」。

何博文表示，他決定扛起重責，參選2024新北市第一選區立委，身為民進黨新北市黨部主委，他不畏艱難以實際行動展現團結凝聚的力量，期許2024總統立委雙贏，守護台灣、建設家園。

▲▼何博文宣布參選2024新北市第一選區立委 。（圖／何博文提供）

何博文提到，感謝副總統賴清德的肯定與鼓勵，因為賴清德的感召，他們很清楚國際情勢的演變，奠基於總統蔡英文長期用心執政之下，台灣正走向一個全新的關鍵時刻，他和大家一樣，面對中國與日俱增的威脅，都身負重責和使命。

「為了國家、為了成長的土地和家鄉，我們必須捲起袖子和賴主席一起打贏總統、立委選戰，全力守護台灣的民主繁榮」。

何博文指出，他從一個執筆捍衛人民正義、為人民發聲的媒體人，到十多年前受蔡英文徵召參選立委，為當時的民進黨艱困選區，打下開疆闢土的一仗。這些年來，他也擔任新北市議員，認真深入基層、了解市政、爭取建設。只要對人民有利的事，博文始終堅持，挺身而出，為民眾發聲，從不退縮。

▲▼何博文宣布參選2024新北市第一選區立委 。（圖／何博文提供）

何博文說，他為爭取進入國會為人民做更多服務，毅然放棄議員連任機會。同時，栽培優秀年輕人接棒，完全符合民進黨的價值和理念。感謝過去十年來板橋鄉親對他的支持照顧，他也栽培年輕優秀世代接棒，繼續紮根板橋。但今天，他將繼續承載更大使命，為堅定守護台灣、建設北海岸全力打拚。

「我誓將成為賴清德主席競選總統北海艦隊的一員！正義金剛要進化成為守護北海岸的北海金剛！」。最後，何博文也感謝前立委呂孫綾、新北市議員鄭宇恩相讓，承諾全力以赴，結合各界力量，成功完成使命。

▲▼何博文宣布參選2024新北市第一選區立委 。（圖／何博文提供）
 

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