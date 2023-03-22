▲前總統馬英九與總統蔡英文。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九3月27日至4月7日規劃赴中國大陸祭祖，卻與總統蔡英文29日出訪過境美國行程撞期，引來各界討論。資深媒體人黃暐瀚分析，這是兩人於2012年總統大選後再次較勁，而事隔11年的「雙英對決」，這次比的是「親美 vs. 和中」。

馬英九此次大陸行主要為返鄉祭祖，預計將到上海、南京、武漢、長沙、重慶，不會臨時規畫到北京，也不會會見北京相關人事；蔡英文則將於3月29日啟程，依序前往瓜地馬拉及貝里斯進行交流訪問，途中過境美國紐約、洛杉磯，4月7日回到台灣。

黃暐瀚說，如果當初前總統李登輝去日本靖國神社看他哥哥李登欽的時候，大家覺得「沒問題、能理解、應該體諒」的話，那現在馬英九要回父母的出生地，馬家的故鄉湖南湘潭祭祖，這有什麼問題？馬英九此行最主要的目的，就是人生第一次的返鄉祭祖。另外他還希望兩岸學子多交流，以降低敵意、避免戰爭。

黃暐瀚分析，馬英九12天的行程，會在對岸引起一些討論，他肯定會在某些場合提到「中華民國」，論述「九二共識」，如果此行最終能夠證明國民黨「能避戰、有尊嚴」，對藍營就不只不扣分，甚至還有可能加分。

蔡英文方面，黃暐瀚說，她有兩場公開演講，還要見美國眾議院議長，規格高低、美台關係，都是重點。因此，馬英九的重點在「和中」，蔡英文的方向是「親美」，這也是雙英對決的觀察點。