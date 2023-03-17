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邱奕勝「與青年有約」鼓勵參與公共事務　分享大陸參訪心得

▲邱奕勝「與青年有約」

▲邱奕勝「與青年有約」。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市112年青年節籌備委員會所主辦的青年節系列活動，「桃園市慶祝青年節「與青年有約」座談會，17日於桃園市議會展開，一行27人到訪市議會，由議長邱奕勝親自接待，並與優秀青年進行面對面的會談與交流。邱議長鼓勵青年參與公共事務，並表示議會對於青年的支持向來是責無旁貸，不遺餘力培養下一代的優秀主人翁。

▲邱奕勝「與青年有約」

112年青年節籌備委員會的成員與本年度的獲獎者皆是來自桃園各區的社會菁英青年，在各行各業均有亮眼的貢獻，當中不乏教育界、醫療界、公務界等各界優秀人才。邱議長對於這群優秀青年的到訪熱切歡迎，並欣賞與會者各個都是英雄出少年；同時也向與會者分享對於青年政策的看法，以及政府目前的政策規劃，例如教育、經濟、交通等方面的重點，藉此並鼓勵和支持青年共同參與公共事務。

▲邱奕勝「與青年有約」

座談會中，與會者也積極向議長提問、討論。因議長畢業於中原大學資訊管理研究所，與會者剛好有一位來自中原資管的優秀青年，也藉此機會向議長請益目前資訊科技的相關議題。

邱議長熱情的和各位分享自己剛從大陸參訪回臺的心得，其中對於長照服務的發展最為印象深刻，很多服務提供已經和智能科技緊密結合，例如長照設備全面改採聲控，說一聲「開燈」、「開冷氣」等就能控制相關設備，大幅節省人力與時間。科技的發展為大陸提供更優質的長照服務，值得臺灣學習與借鏡。

邱議長並鼓勵和支持青年參與公共事務，並表示議會對於青年的支持向來是責無旁貸，不遺餘力培養下一代的優秀主人翁。議長「與青年有約」座談會，鼓勵青年參與公共事務

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