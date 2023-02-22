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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他曾2度酒駕仍獲張善政力挺　名嘴看兩人經驗大酸：合理！

▲針對陸委會宣布即將開放港澳自由行政策，桃園市長張善政今天指出，這是非常利多資訊，桃市已規劃有套裝行程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

桃園市議長邱奕勝姪子、市長張善政競選團隊青年發言人之一的邱繼泰，日前宣布爭取國民黨提名，卻被爆料有酒駕紀錄，邱繼泰隨後致歉，並自承有2次酒駕紀錄。桃園市長張善政則認為，邱已道歉、事情到此為止。對此，政治評論家周偉航21日表示，邱這幾天還被爆出論文抄襲爭議，但張挺他合情合理，畢竟都被罵酒駕、都被罵抄襲。

邱繼泰被媒體人黃揚明爆料曾涉酒駕，酒駕值更高達0.76、創下政壇之最，邱也在臉書道歉並表示，他決定出馬參選公職，就是秉持「承擔」的精神，對於酒駕肇事的過往，他不會迴避，只會花更多時間研究酒駕防制。而桃園市長張善政日前受訪被問及此事，他表示，邱已經道歉，事情應該到此為止，如果國民黨未來確定提名他，自己還是會支持。

但一波未平一波又起，被爆出酒駕爭議後，邱繼泰又被另一媒體人朱凱翔爆出論文涉嫌抄襲，朱凱翔貼出邱繼泰論文，發現邱明明口試日期在2019年，但論文從題目、摘要到參考文獻，竟都與另一名於2016年口試的研究生雷同。

對於張善政力挺邱繼泰，周偉航表示，除酒駕外，邱某這兩天還有抄襲爭議，「不過張善政挺他合情合理啦，都被罵酒駕，都被罵抄襲。邱某人也去幫解放軍做個事，就親上加親了。」 

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