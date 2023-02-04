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桃園首屆「新味．禮」頒獎　邱奕勝：特色醬料讓新手變大廚

▲桃園首屆「新味．禮」頒獎

▲桃園首屆「新味．禮」頒獎，議長邱奕勝(左五)表示：特色醬料讓料理新手變大廚。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第一屆桃園新住民創意職人商品化、海選「新味．禮」特色醬料以及調理包料理競賽得獎名單出爐，3日於桃園市議會進行頒獎。議長邱奕勝表示，新住民朋友來到新鄉桃園，親手製作的特色醬料，讓料理新手秒變大廚；熱愛研究料理的市議員張碩芳，很高興新住民朋友把故鄉製作特色醬料的秘方帶到桃園，開啟味蕾旅行。

▲桃園首屆「新味．禮」頒獎

▲新煮異獎：蔡錦瑞(新住民眷屬字字、中國廣西)。（圖／市議會提供）

「新味．禮」創意料理競賽海選，於去年12月底舉行，指定以「家鄉好味道」的醬料作為料理基底，於日前揭曉。新住民參賽者自由發揮創意，創造出美味的家鄉料理，最終入圍得獎六名分別為，新煮異獎：蔡錦瑞。新創異獎：謝努濃(印尼)。異級棒獎(4名)：吳秉蓉(泰國)、李翠玲(泰國)、柳佳文(印尼)、張有好(越南)。

▲桃園首屆「新味．禮」頒獎

▲異級棒獎：張有好(越南)。（圖／市議會提供）

蔡錦瑞為新住民眷屬，曾為台北市著名五星級飯店餐廳主廚的蔡錦瑞，搬至桃園擔任桃園著名餐廳主廚，因來自廣西的太太思念吃家鄉口味的菜，所以絞盡腦汁重現廣西廣東兩廣菜味道，秘製出粵式XO醬，讓太太可以隨時輕鬆料理出好吃的家鄉菜。

▲桃園首屆「新味．禮」頒獎

▲異級棒獎：柳佳文(印尼)。（圖／市議會提供）

來台將近20年說一口流利台語的謝努濃，是虔誠的穆斯林，目前於平鎮區經營印尼雜貨店，拿手菜印尼巴東牛肉飯已是網路有名的必追新住民美食。吳秉蓉現任桃園市新移民女性關懷協會理事長，曾榮獲桃園市2019年新住民傑出楷模獎，為中壢知名泰式按摩店「皇泰后」負責人。從移工到新住民，現居住於桃園市中壢區，過去曾任泰式餐廳主廚，也是泰語司法通譯。來台多年，運用自身語言及文化優勢，多年來協助轉介許多居住於桃園中家中受虐及家暴新住民、移工，這次比賽以泰國夜市最夯火山排骨湯被評審青睞。

▲桃園首屆「新味．禮」頒獎

▲異級棒獎：李翠玲(泰國)。 圖／市議會提供）

李翠玲是現任桃園市新移民女性關懷協會總幹事，來台將近30年，多次擔任協會泰國文化宣講老師，多才多藝，是孝順公婆客家媳婦，為了與公婆溝通，更學會了道地客家話。做一手泰國好料理，住家陽台與院子種滿泰國香料植物，自製泰式醬料深受周遭好友喜歡，已有多方愛好者在排隊預購。

▲桃園首屆「新味．禮」頒獎

▲新創異獎：謝努濃(印尼)。（圖／市議會提供）

印尼籍的柳佳文，是移民署特約通譯，榮獲2022年桃園市新住民傑出楷模，多年協助工廠友善移工的工作環境，協助協會推展印尼文化，目前為移民署特約通譯。佳文於2022世界移民日記者會上擔任蠟染老師，介紹印尼文化，平時也常介紹印尼美食以促進族群融合交流，此次以印尼烤肉沙嗲醬深受評審歡迎，希望可以讓美食讓大家認識與接納多元文化。

張有好(越南)。目前協助先生一起經營事業，閒暇協助協會推廣多元文化，因宗教信仰茹素多年，曾在越南重金學來的素蔬鵝肝醬搭配越南麵包，讓大家品嘗不一樣清爽健康的越南麵包。

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