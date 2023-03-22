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基隆模範兒童表揚大會　謝國樑：教育不在傳授，在鼓舞和喚醒

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府教育處辦理「112年模範兒童表揚大會」，為了鼓勵學生五育均衡發展、發揮所長、終身學習，於今（22日）下午在基隆表演藝術中心演藝廳，表揚本市公私立國小及公立幼兒園優秀學生，典禮邀請仙洞國小太鼓隊表演「歡慶、慟」揭開序幕，藉由音樂、舞蹈等多元藝術結合呈現。市長謝國樑表示，教育的藝術不在傳授，而在鼓舞和喚醒。

▲基隆模範兒童表揚大會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆模範兒童表揚大會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

今年模範兒童選拔，公立幼兒園選出274位模範生、國小選出704位模範生，市長謝國樑親自頒發獎狀給全市各公立幼兒園大班及國小六年級的模範生代表，各校的模範生代表不僅積極進取、勤奮向學，並展現出強韌蓬勃的生命力和專注積極的學習精神，成為所有學生的學習楷模。

其中，南榮國小唐譽庭同學，曾獲111年度全市英語競賽榮獲國小朗讀比賽拿到特優、2022台灣國際舞蹈大賽的芭蕾舞個人組榮獲-優等。小小年紀就擁有多項特殊優良事蹟，實為不易！並擔任111年基隆城市博覽會導覽員，為自己的家鄉做最好的宣傳。而尚仁國小王愛甯同學不但多才多藝，並擁有無數的獎項，拿到111學年基隆市口說藝術特優及基隆市閩南語朗讀競賽特優！

▲基隆模範兒童表揚大會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑表示，教育的藝術不在傳授，而在鼓舞和喚醒。

此外，八斗國小特教班莊子葦同學平日利用知覺動作課程努力練習，即使過程辛苦痠痛，也依舊持續不斷，永遠面帶微笑努力克服身體限制，是班上同學的開心果也是值得學習的好榜樣。另安樂國小特教班謝弦甫同學，在學六年近乎全勤，是班上勤奮向學的模範。謝生喜歡藉由藝術創作表現自己眼中的世界，在111年度Inspiring Love特教美展比賽中榮獲拼貼組佳作。此外，謝生平時樂於助人，會幫忙不便於行的同學提書包，是位樂善好施、品學兼優的好學生。

教育處表示，為使參與盛會的模範兒童留下美好的回憶，小朋友除可以獲得市長謝國樑親自頒發的模範兒童獎狀以外，市府更將今天上台與市長的合影製作成特別的相框照片，送給小朋友珍藏，當作給小朋友的兒童節禮物。

謝國樑表示，「教育的藝術不在傳授，而在鼓舞和喚醒」，不僅要將藝術創新融入校園、更要走入生活，期許小朋友未來在這片知識的海洋裏遨遊，保持好奇心耕耘智慧的泉源，讓枝頭抽出耀眼的新綠，花朵紛紛綻放，讓亞洲最有愛的城市成為璀璨奪目的基隆！

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