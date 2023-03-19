基隆Podcast第7集！睽違3年暢談郵輪復航　深入探索魅力寶藏

▲基隆Podcast第7集，睽違3年暢談郵輪復航。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本周推出第七集，主持人余治明邀請觀光及城市行銷處長郭霽，討論郵輪回到基隆帶來的觀光前景，期望透過全面性的服務，讓國內外的旅客都能體驗友善的觀光環境，也希望遊客能夠深入探索基隆。

觀銷處長郭霽說到，郵輪睽違3年終於回到基隆，航港局也預估今年將帶來28.3萬人次的觀光人潮，並帶來大約9億的經濟效益，對振興基隆的商圈有所幫助，同時除了外國的郵輪旅客，也歡迎國內旅客也能來基隆一睹郵輪比鄰市區街景的特殊港灣風采。

▲基隆市府發言人余治明表示，經過3年多的疫情，終於重新迎接郵輪回到基隆港。

郭霽指出，為了帶給郵輪旅客最好的體驗，觀銷處與港務公司等所有單位合作，除了在旅客入出境動線擺放風景裝置藝術，讓遊客下船後馬上能沉浸基隆的魅力外，觀銷處也推出主題式觀光摺頁，無論是喜歡文青慢旅、百年廟宇、或是美食購物，都可以依據需求找到想要的景點，讓旅客來到基隆，心也離不開基隆。

余治明表示，經過3年多的疫情，終於重新迎接郵輪回到基隆港，基隆做為一個海港城市，除了豐沛的海洋文化之外，這座城市也因為港口的興衰留下了多元繽紛的歷史人文，為了讓前來遊玩的旅客都能玩得盡興。

▲觀銷處長郭霽（左）說到，郵輪睽違3年終於回到基隆，航港局也預估今年將帶來28.3萬人次。

余治明說，市府觀銷處推出了散步基隆MAP、觀光巴士遊程、郵輪旅客服務站、美食美景徒步走路線、郵輪遊購合作店家、代購寄放伴手禮、走動式旅遊、「KEELUNG地標歡迎郵輪」動態展演等服務，期望能讓每一個遊客都能有賓至如歸的體驗，也期望每位遊客都能留下屬於基隆的獨特回憶。

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