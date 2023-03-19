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海軍敦睦支隊航訓抵基隆　謝國樑向官兵致敬

▲海軍敦睦支隊航訓抵基隆 謝國樑向海軍官兵致敬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海軍敦睦支隊航訓抵基隆，謝國樑向海軍官兵致敬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

海軍敦睦遠航訓練支隊19、20日泊靠基隆港西三、西四碼頭，一連兩天開放民眾登艦參觀，海軍官兵安排精湛操演，見證國軍堅實戰力，展現全民國防教育成果。基隆市長謝國樑今早出席開幕式，強調國防安全需要國人支持，並致贈加菜金祝賀航訓平安，圓滿成功達成任務。

謝國樑今天代表市民熱烈歡迎，敦睦遠航訓練支隊蒞臨基隆訪問，期許藉由展示國防軍備訓練成效，和民眾良性互動，強調國防安全需要國人關懷與支持，海軍官兵秉持忠義軍風，戮力執行海疆巡弋重責、護漁救難到外島補給任務，近年來，更致力武器裝備現代化，大幅提升聯合制海作戰能力，屏障台海安全。

▲海軍敦睦支隊航訓抵基隆 謝國樑向海軍官兵致敬。（圖／記者郭世賢翻攝）

海軍112年敦睦遠航訓練支隊，納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）、班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）三艘艦艇，3月19、20日兩天靠泊基隆港，上午9時到下午3時開放民眾登艦參觀，也招募有志青年加入海軍行列。民眾參觀時，請攜國民身分證或可證明國民身分，具照片證件，配合開放時程及現場導引入場。

海軍艦隊指揮部指出，敦睦遠航訓練任務，主要讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校4年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。

▲海軍敦睦支隊航訓抵基隆 謝國樑向海軍官兵致敬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海軍敦睦支隊航訓抵基隆 謝國樑向海軍官兵致敬。（圖／記者郭世賢翻攝）

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