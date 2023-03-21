馬英九赴陸祭祖挨轟「賣台」　賴士葆駁：相信他不會被大陸吃掉

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃國霖攝）



記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九3月27日至4月7日規劃赴中國大陸祭祖，引發熱議。國民黨立委賴士葆21日說明，駐日大使謝長廷2012年卸任閣揆後到大陸祭祖，時任行政院長蘇貞昌稱其「不會被大陸吃掉，也不會去討好大陸」，但以馬英九的智慧和格局，「我們也相信馬前總統不會被大陸吃掉、也不會去討好大陸，更不會賣台。」

賴士葆表示，馬英九訪陸餘波盪漾，許多綠營側翼以及想投入立委選舉的候選人就當撿到槍，用意識形態的角度火力全開、大肆批評，連「賣台」等字眼都出現就有點離譜了。

賴士葆指出，綠營高層訪陸不乏其人，但卻不曾被「戴紅帽」。他舉例，駐日大使謝長廷2012年卸任閣揆後到大陸祭祖，他說到廈門看到很熟悉的語言文字，還有習慣的文化，就如去兄弟的家一樣。而時任行政院長蘇貞昌也說，他相信謝長廷不會被大陸吃掉，也不會去討好大陸。但以馬英九的智慧和格局，「我們也相信馬前總統不會被大陸吃掉、也不會去討好大陸，更不會賣台。」

賴士葆說明，馬英九已經72歲了，鄉音不改鬢毛催，帶著四姊妹回到父親的故居祭祖，完成父親的心願是人之常情。同時，他還帶領一群年輕人要與對岸的年輕人座談，這是很正向的交流，只有溝通與對話才能促進兩岸關係改善發展。然而，他因為卸任總統的身分，雖然不涉及政治交流，不訪問政治中心的北京，但是言行舉止仍被各界放大檢驗解讀，包括可能觸及的一中各表與九二共識。

賴士葆強調，根據台灣民意基金會最新民調顯示，有77%的民眾樂見兩岸恢復交流降低緊張關係，Yahoo入口網站對於馬英九赴陸祭祖的事情，也有超過7成民眾表示樂觀其成，顯然兩岸和平交流已是絕大多數民眾的心聲。