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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳陸方要求馬英九隨扈不配槍　陳建仁：在維安上會比較困難

▲▼陳建仁赴立法院備詢 外交國防組 外交部長吳釗燮 南美洲邦交國相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九規劃3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，傳出馬辦通知特勤單位時，表明隨扈不配槍。對此，民進黨立委王美惠質疑，馬畢竟是前總統、需要隨扈保護，現在卻說不用配槍，難道中共說什麼就要聽什麼嗎？對此，行政院長陳建仁21日回應，相關單位盡最大努力跟中國協調，不能配槍在維安部分確實比較有困難。

陳建仁21日率領部會首長至立院備詢。

對於馬英九赴中議題，王美惠質詢時質疑，馬英九不管是去掃墓還是做什麼，但他畢竟是前總統，需不需要隨扈保護？現在卻說不用帶槍？馬英九難道怕中共，說什麼我們就要信什麼嗎？

陳建仁表示，已經有盡量協調，相關單位盡最大努力跟中國協調，不能配槍在維安部分確實比較有困難。安全問題還是最重要，馬前總統自己也要好好思考，去那裡會不會被變成統戰工具。

王美惠指出，馬英九說不去北京，不代表王滬寧跟宋濤一定要在北京和他見面，台灣打拼到今天成為一個民主自由國家，何況馬英九當過8年總統，對台灣如此糟蹋，相信2300萬百姓都無法接受，還是要有國格，這次拜訪只是被人家做文宣而已。

王美惠表示，還是要安全保護好馬英九，這是最重要的，大家沒做民調而已，聽到馬英九要去中國大家都很生氣、覺得他矮化國格，如何保護台灣尊嚴是最重要的，中國長期以來給予很大壓力，這非常不應該，一個卸任總統去拜訪居然不能帶槍？這究竟是為什麼？

王美惠表示，馬英九畢竟當過8年總統，有沒有洩密的疑慮？陳建仁回應，這種事情要很小心，洩密的事情非常重要，他自己要好好思考，政府也有相關規定，卸任後3＋2年政府要管控，現在就是用報備的方式。

王美惠感嘆，院長太老實了，馬英九把台灣重要的事情都記在腦裡，這非常危險，千不該萬不該，尤其中國現在對台灣的打壓，前總統去那邊是他的自由，但百姓怎麼看他？

對於配槍與否，國安局則回應，馬前總統赴陸安全維護工作係依據《特種勤務條例》及《卸任總統副總統禮遇條例》等相關規定，正協調相關單位擬訂警衛計畫，周延安全維護部署，確保安維對象安全。

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