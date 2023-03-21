馬英九月底赴陸祭祖　趙少康舉「這事」喊：他是真的很重視

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）



記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九將於本月27日至4月7日赴中國大陸祭祖。針對祭祖一事，中廣董事長趙少康20日回憶，多年前他與馬英九到美國，經過洛杉磯時馬英九突然邀請他一起去給馬家祭祖，趙少康驚訝回應「我跟你去什麼？我姓趙，你姓馬，祭馬家的祖幹嘛？」馬英九則解釋「趙、馬原來是一家人」，讓趙少康直呼「他是真的很重視祭祖這件事情。」

對於馬英九訪陸，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九將在本月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率同青年學子與大陸學生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，「而這也是自1949年，兩岸分治74年第一位踏上大陸的中華民國卸任總統。」

趙少康20日在節目《少康戰情室》中回憶，多年前他與馬英九到美國，經過洛杉磯時馬英九突然對他說，「明天我們要去給馬家祭祖，你跟我一起去吧！」趙少康驚訝回應「我跟你去什麼？我姓趙，你姓馬，祭馬家的祖幹嘛？」馬英九則解釋，「你不知道，我們馬家原來是給你們趙家養馬的，因為給你家養馬，所以被賜姓為馬。」

趙少康補充，他後來上網一查，發現如同馬英九所言，所以便隨馬英九一同去祭祖。他也強調，「馬英九連祖都這樣，我想他是真的很重視祭祖這件事情。」

馬英九2021年出席「「天水獎第二屆傑出宗親頒獎典禮」」時曾提及，他是春秋戰國時期名將趙奢的後代，由於趙奢曾受封馬服君，於是族人便改姓為馬，「趙、馬原來是一家人」。