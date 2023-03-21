法國擬禁父母「網路曬娃」！　兒童色情照片50%來自爸媽手上

▲法國新法將禁止父母擅自公開孩童照片。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

法國國會通過一項最新法案，未來將禁止父母在社交軟體上「曬娃」、分享孩子的照片。這項法案的初衷是為了保護孩童的肖像權，因為一旦父母將孩子照片上傳至網路，就失去對這些照片的控制。數據指出，兒童色情網站上流傳的照片有50%都是孩童父母上傳至社群媒體後遭到惡用的照片。

根據LADbible報導，法國執政黨復興黨所屬議員布魯諾（Bruno Studer）3月初提出了一項草案，其中禁止父母在公開網路平台上傳孩子的照片。該法旨在保護孩童肖像權，且讓父母知道，孩子的肖像權並不絕對屬於他們。布魯諾指出，這些被父母親自上傳的孩童影片可能被濫用於兒童色情，或者導致小孩在學校遭到霸凌。該法案目前已經正式通過。

布魯諾強調，每個13歲的孩子平均有1300張照片流傳於網路上。家長雖然只是將照片上傳到自己的社交平台，然而一旦公開，就失去了對照片的掌控權。法案中甚至提到，目前在兒童色情網站上流傳的照片中，有50%是孩子的父母在自己的社群媒體上所發布的照片。

該法強調，保護孩子的隱私為父母的責任之一，法案上路後，家庭法院更可以就行使孩子肖像權的具體情況，剝奪父母的部分權力。

臨床心理學家凡妮莎（Vanessa Lalo）則表示，現在有很多網紅父母會故意拍攝嚇唬兒童的惡作劇影片，藉此博得關注，但是這樣的行為不但侵犯孩子的肖像權，更是踐踏孩子的尊嚴，將會導致孩童感到被背叛，並缺乏對成年人的信任。