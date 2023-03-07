他嘆8成新手爸媽罹「曬小孩狂魔症」掀認同！過來人揭辛酸：你不懂

▲現在的父母喜歡用智慧手機、相機等記錄孩子生活點滴。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

在社群網站發達多變的現代，許多新手父母總是迫不及待將孩子可愛的生活點滴分享到網路上，舉凡大頭貼、封面照片、影片、到文章敘述，孩子的一舉一動都被父母視若珍寶，鉅細靡遺地記錄下來，甚至到了轟炸朋友的程度。對此，有網友感嘆，是不是夫妻升格為父母後就會併發「曬小孩狂魔症」？引發熱議。

一名網友在PTT發文表示，依據他的觀察，約有80%的人在有小孩後會併發「曬小孩狂魔症」，在個人臉書、IG、限時動態廣發小孩的照片跟影片，每天還要打卡，跟長輩刷長輩圖一樣，刷一排小孩的照片、影片，甚至還有爸媽在製作個人化貼圖，傳訊息就會換來一頓影片，讓他不禁納悶，是不是爸媽都會走火入魔的曬小孩？

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▲有網友抱怨，不少朋友變成父母後，都罹患「曬小孩狂魔症」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，馬上讓不少鄉民深有同感，紛紛表示「我自己有小孩，也是不懂曬娃魔人的想法，尤其有的根本長得不可愛」、「同感，我覺得小孩好看的很少還一直曬」、「其實說真的，只有親戚會想看，朋友沒人想看，說可愛也都是很敷衍不是發自真心的」、「照三餐PO的真的很煩，我只想知道朋友的近況，不是你家小孩的日常」。

不過，也有網友幫這些爸媽緩頰，「大概養小孩太痛苦就要把握溫馨的一面曬，才能安慰自己這些都是甜蜜的負擔」、「有時候就是自己做個紀錄而已，不是要曬」、「關你屁事，又不是給你看，不發有長輩會唸，你不懂啦」、「因為想跟你分享養小孩的痛苦」、「因為生活被小孩佔領了沒辦法」。