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社會 社會焦點 保障人權

PO試用文「禮尚往來」卻變代言人　王思佳提告吞敗...原因曝光

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲藝人王思佳告傳銷商涉盜用肖像代言產品卻吞敗。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

記者黃哲民／台北報導

藝人王思佳2019年試喝粉絲贈送1款膠原飲品，拍照PO到自己IG限時動態分享，卻被截圖加註「女神也使用推薦」等字句，轉發到銷售這款飲品的康霖公司傳銷會員「尖峯團隊」群組宣傳，王思佳認為自己無端變成代言人、肖像權遭侵犯，提告向康霖公司與2名直銷會員連帶求償150萬元，台北地院指王思佳無法證明誰截圖或轉發，判她全部敗訴，全案還可上訴。

王思佳是在2019年間，在自己IG限時動態PO文，發布本案膠原飲品照片並加註「一天一瓶 永保青春」等語，後來發現被人截圖，加註「女神藝人王思佳有關注她的人都知道，她非常注重內外的保養、連她也開始使用這珍珠膠原飲」、「截取本人的現實動態，女神也使用推薦的膠原帶白、真心不騙、選擇它是你最好的選擇」等文字。

王思佳又發現，銷售這款飲品的康霖公司旗下1名劉姓傳銷會員，個人IG限動出現這張截圖，康霖公司另1名經營尖峯企業社的何姓傳銷會員所創建「#北尖峯」群組，也出現這張截圖用來推銷飲品，以致許多粉絲問她是否代言這款產品。

王思佳聲稱，當初是粉絲提供這款膠原飲品，她試喝後PO文表示禮尚往來，但根本沒同意或授權使用照片，就被冒用肖像塑造她代言產品的假象，去年（2021年）寄律師函要求康霖改善與公開道歉，未獲理會，因此主張肖像權遭侵犯，提告要求康霖與2名傳銷會員連帶賠償150萬元、刪除本案截圖與相關PO文，並在康霖官網刊登澄清啟事連續30天。

康霖公司辯稱與傳銷會員只有買賣關係、並無僱傭從屬關係，「尖峯團隊」不是康霖旗下組織，康霖已在官網及YouTube頻道澄清跟王思佳沒有任何合作關係，提醒傳銷會員不得使用本案截圖推銷產品，否則嚴懲。

劉男坦承轉發本案截圖到自己IG發布限動，但否認變造截圖，沒侵犯王思佳的肖像權。何男也否認製作或轉發、使用本案截圖，辯稱「尖峯團隊」與「#北尖峯」群組成員，都是傳直銷的上下線會員，他雖是創建人，但無權監督、管理，他已於去年5月在個人YouTube頻道澄清「重要聲明通知！團隊與網紅藝人無合作關係」。

法官審理認為，王思佳無法舉證誰製作本案截圖並散布，劉男轉發到個人IG的舉動雖不當，但來源仍為王思佳主動PO文，本來就會讓公眾共見共聞，劉男轉發只是讓更多人看到，「尚屬社會生活合理範圍」，況且IG限動訊息僅存在24小時，難以認定劉男藉此推銷產品。

至於何男與「「尖峯團隊」、「#北尖峯」群組成員雖關係密切，但法官認為傳銷會員都是跟傳銷公司簽約，上線會員對下線會員並無僱主般監督、控制權限，何男也已盡力澄清，因此判決王思佳全部敗訴，可上訴。

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