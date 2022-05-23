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違停斑馬線被PO網公審！賓士哥跳針狂嗆120秒　提告求償慘踢鐵板

▲▼賓士哥違停嗆「人在車上不行喔！」跳針狂嗆120秒　竟拿手機反拍路人。（圖／翻攝翻轉大台北交通違規臉書）

▲張男被戲稱為「賓士哥」，在影片中跳針狂嗆「人在車上不行喔！」等語120秒，還拿手機反拍路人。（圖／翻攝翻轉大台北交通違規臉書）

記者黃哲民／台北報導

北市一名張姓男子開賓士車違停斑馬線上，被路過的陳姓男子用手機拍照錄影，2人當街持手機互拍互嗆，張男事後發現陳男PO網，揭露他的長相和車牌號碼與車內擺設，害他被網路公審，怒告陳男要求刪文並賠償精神慰撫1萬元，台北地院審理認為陳男在公共場所錄影舉發違規行為，具有公益目的、並非不法侵害張男權益，判張男全部敗訴，可上訴。

本案發生於前年（2020年）10月5日晚間，陳姓男子在北市大直北安路過馬路，見到一輛賓士車違停在斑馬線上阻礙行人通行，於是用手機錄影，張男在車內駕駛座發現，開窗叫住陳男問他在錄什麼、「你想怎麼樣？」

陳男指責張男「你停在這邊是斑馬線你知道嗎」、「你這樣會擋到別人你知道嗎？」張男不甘示弱，嗆聲「人在車上不行喔？」、「我在等人啊」，並拿手機和陳男互拍互嗆，最後更下車理論，2人當街吵了起來。

陳男接連質問張男「你停在這邊是斑馬線，你知道嗎」、「你知道這樣是違規嗎」、「你這樣會擋到別人你知道嗎」、「你這邊要停多久」、「你為什麼要這樣子停在斑馬線上」等語，張男則不斷反問「你為什麼要錄我！」跳針狂嗆約120秒。

事後陳男在臉書社團《靠北檢舉達人》PO出這些影片，被網友轉貼到多個臉書社團，媒體並引用報導，張男自認小事卻被網路公審，主張自己容貌、車牌號碼與車內擺設都被揭露，以致隱私權、肖像權與個人資料被侵犯，告陳男要求刪除所有網站及媒體關於本案的貼文，並賠償精神慰撫1萬元。

陳男否認惡意侵犯張男隱私與個資，聲稱當時錄影要檢舉張男違規停車，他僅投稿《靠北檢舉達人》，其他網站跟媒體相關貼文與報導，都不是他提供的，他也沒能力去要求下架貼文。

法官審理指出，現場屬於公共場所，陳男所拍影片畫面包括斑馬線與車身外觀及車牌，雖出現車內擺設，但這是因為張男搖下車窗而偶然拍到，且陳男當時對張男表明「我要檢舉你啊」，PO文也註明「希望我們大家都能夠做有文化素質的駕駛」，可見陳男本案行為與「呼籲社會大眾遵守交通規則」的公共利益相關。

法官認為陳男本案並沒靠PO文營利，也沒醜化或變造張男容貌，沒侵犯張男肖像權，影片裡雖沒將張男的車牌號碼打馬賽克遮掩，仍可視為「增進公共利益所必要」，不構成侵犯隱私權或個人資料，據此判決張男全部敗訴，可上訴。

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