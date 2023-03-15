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戀童癖男星出獄38天又被逮！關8年忍不住　上暗網看兒童性虐片

▲英國70年代歌星蓋瑞格力特（Gary Glitter），本名為保羅加德（Paul Gadd），有戀童癖。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅加德（Paul Gadd）有戀童癖，長年來多次性侵未成年少女與女童。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國70年代歌星蓋瑞格力特（Gary Glitter），本名為保羅加德（Paul Gadd），有戀童癖的他數十年來因在英國、柬埔寨、越南多次犯下性侵未成年未遂、性侵以及下載兒童性虐圖片等罪，而被判入獄，他最終在英國因性侵3名女學生被判16年徒刑。他2月成功假釋出獄，但卻再度被發現上暗網尋找兒童性虐待圖片，因此出獄短短38天又被捕。

根據《英國廣播公司》報導，79歲的保羅加德涉及多起性侵案件，而最小的受害者發生在1975年，當時受害女童不到10歲。他也曾引誘2名年齡分別為12歲與13歲的女童進入他的後台更衣室，隨後性侵對方。1999年，知名度下跌的他則因下載上千張兒童性虐待圖片而被判入獄4個月。

保羅加德獲釋後前往柬埔寨，但又在2002年因性侵被驅逐出境。2006年他在越南性侵2名少女被判2年徒刑。2008年出獄的他返回英國，由於先前種種前科，因此被英國政府登記列管為性犯罪者，怎知2012年他又因涉及性侵而被捕，該案2015年1月開庭審理，保羅加德被判16年徒刑。

今年2月，保羅加德因為表現良好獲得假釋，不過必須在政府安排的旅館內接受列管，然而他卻在列管期間於旅館內搜尋暗網通道，以躲避警察的數位痕跡追蹤，企圖再次下載兒童色情圖片。不過他的網路蹤跡依舊被警方掌握，而他入住的旅館監視器畫面也清楚拍下他是如何試圖躲避數位監控。

就這樣，保羅加德在重獲自由的短短38天後，再度被警方逮捕送回監獄審問。

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